"Като на куклен театър по телевизията": Резултатът от срещата в Аляска

Много погледи и очаквания бяха съсредоточени в срещата на двамата президенти на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Въпреки проведените разговори, Путин не обяви примирие, а Тръмп си тръгна с наведена глава без сделка. Какво се случи преди това? Тръмп кацна в съвместната база Елмендорф-Ричардсън с надеждата да отлети няколко часа по-късно, приветстван като миротворец и посредник в сделките. Вместо това той се завръща във Вашингтон, след като е позволил на международен пария да се върне от студа и очевидно не е получил почти нищо в замяна.

Червеният килим, пристигането на Путин и резултатът

Ако Путин кацне на пистата на много от летищата по света, на теория би могъл незабавно да бъде окован с белезници. В края на краищата това е човек, издирван от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления, включително за предполагаемо отвличане на украински деца. Вместо това, червеният килим беше, съвсем буквално, разстлан за него в Анкъридж.

След като се видяха в Аляска, двамата президенти се качиха в тежко бронираната лимузина на Тръмп. Диктатор, който нахлу в суверенна държава преди три години и половина и оттогава е в изолация, возейки се редом с най-могъщия човек в света на американска военна база. На пресконференцията след това Путин беше поканен да говори пред Тръмп и говореше за това да го поздрави при пристигането, наричайки го „скъп съсед“. Ще ви бъде простено, ако си помислите, че това е среща на върха на родната територия на Путин, а не обратното.

Говореше се за споразумение, но нямаше никакви подробности за това какво е договорено. Нямаше и споменаване за последваща среща с украинския президент Володимир Зеленски, както беше обещано. И нямаше нито дума за същината на въпроса: прекратяване на огъня.

Тръмп е продуцент на собственото си президентство и тази среща на върха беше внимателно хореографирана, направена като на куклен театър, който да се гледа по телевизията. Но сякаш Путин дърпаше конците на този "куклен театър". Журналистите му задаваха въпроси дали е подценил Украйна и за убийството на цивилни. Но той не им обърна внимание. И в негово присъствие Тръмп - който обича толкова много да говори - също мълчеше.

