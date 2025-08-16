Срещата Тръмп-Путин:

16 август 2025, 10:21 часа 737 прочитания 0 коментара
ЦСКА готви двоен трансферен удар - иска италианец с над 200 мача в Серия А и бижу на ЦСКА 1948

Ръководството на ЦСКА продължава усилена работа по лятната селекция. До този момент в отбора бяха привлечени Давид Сегер, Пастор, Кевин Додай и Леандро Годой. Наставникът на "червените" Душан Керкез обаче е категоричен, че в тима липсват изявени лидери. По тази причина шефовете на "армейците" продължават да търсят нови попълнения и сега са стартирали преговори с още два клуба за потенциалните трансфери на полузащитник и защитник.

ЦСКА преговаря с двама

По последна информация "армейците" искат да привлекат един от футболистите на ЦСКА 1948. Става въпрос за бразилския халф Талис, пише "Мач Телеграф". От Борисовата градина са заявили интереса си и са стартирали преговори. От Бистрица обаче ще изискват сериозна сума за услугите на футболиста. Двата "червените" клуба вече осъществиха един трансфер помежду си в лицето на Теодор Иванов. 

Талис

"Армейците" искат опитен италианец

Освен с ЦСКА 1948, ръководството на "армейците" води преговори и със защитник, който има богат опит в най-високото ниво на италианския футбол. Става въпрос за Никола Муру, който е играл над 200 мача в Серия А с отборите на Каляри, Сампдория и Торино. Според профила "Football news Europe" в социалната платформа "Х" 30-годишният бранител може да укрепи левия фланг на отбраната на "червените". Единственият проблем пред реализирането на подобен трансфер е това, че италианецът не е играл през последната година заради контузия. Интересът към Муру дойде, след като ЦСКА удари на камък с преговорите за "сигурен нов".

ЦСКА ФК ЦСКА 1948
