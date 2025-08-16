Глория след ареста на бившия ѝ: Лъжи, манипулации и скандали!

Последният приятел на Глория, Добромир Добрев, е един от задържаните участници в мащабна схема за трафик на наркотични вещества до Турция, която беше разбита на 13 август от МВР. Той беше задържан след акция на ДАНС и ГДБОП в София, а в автомобила му на паркинг бяха открити 10 килограма пакетирана марихуана в куфар. След ареста му се разпространиха различни информации относно връзката му с поп-фолк певицата, което явно силно я е подразнило, тъй като преди броени минути тя сподели откровен пост във Facebook.

Какво сподели Глория за бившия си Добромир

"В шок съм от новините, които излязоха в медиите! Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега! Всеки носи отговорност за собствените си постъпки!

Вниманието и енергията ми са насочени към музиката, моите почитатели и към хората, които ме обичат и подкрепят. Моля за уважение към личното ми пространство в този момент! Бог ми даде много добър урок!"

Повече за ареста на Добромир Добрев

Добромир Добрев остава в ареста, реши пловдивският Окръжен съд, след задържането му в сряда, 13 август 2025. По случая са задържани шестима души – ръководителят на групата и петима участници, повдигнати са им обвинения за трафик на дрога. По време на обиските в Пловдив, Бургас и София са иззети общо 90 килограма марихуана.

Ръководителят на групата, който е от Пловдив е управител на търговско дружество и се занимава с продажби на имоти и автомобили. Той осигурявал дрогата от страни членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия, а задачата на останалите бил трафикът и. Те са набирали международни шофьори, които са пренасяли наркотиците в специално обособени тайници. Дрогата била пренасочвана към Турция.