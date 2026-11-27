Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова и македонският премиер Християн Мицкоски са вечеряли заедно с новия председател на сръбския парламент Александър Чупич. За вечерята научаваме от съобщение във "Фейсбук" страницата на Мицкоски. Чупич избра за свое първо посещение в чужбина именно югозападната ни съседка и по-конкретно Охрид. Македонският град ще е негова първа визита след отказа му да отиде в Брюксел за срещата ЕС - Западни Балкани.

Вечерята била неформална

Официалнотото определение за вечерята неформална, като се е осъществила по покана на президента Силяновска.

Споменава се, че в нея са уаствали и държавни глави, включени в процеса „Бърдо-Бриони“, чийто домакин днес е Охрид.

"Дискусиите бяха съсредоточени върху регионалното сътрудничество, добросъседските отношения, стабилността и европейската перспектива на Западните Балкани", казва още Мицкоски.

Знаците сочат към "Сръбски свят"

Въпреки че не може да се правят категорични изводи от подобна визита и подобна вечеря, определено знаците в полза на "Сръбски свят" се увеличават след реакцията на студентите срещу резолюцията на Европейския парламент за Вуковар.

Припомняме, че само през юни 2026 г. Европейският парламент отбеляза с тревога липсата на европейски напредък и ширещия се "Сръбски свят" и сръбско влияние в югозападната ни съседка Република Северна Македония. ОЩЕ: Смени ли "Сръбски свят" лицата си? Новият шеф на сръбския парламент отива в Охрид