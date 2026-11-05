Скандал: Украинското разузнаване осигурявало закрила на международни наркотрафиканти

Разследващи от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) са установили, че ръководството на украинските разузнавателни служби е поддържало тесни връзки с международната организирана престъпност, като е предоставяло имунитет на престъпни групи срещу заплащане. Служители на правоохранителните органи са си затваряли очите за трафика на наркотици, измамническите кол центрове и други престъпни дейности.

Разследването е част от мащабната операция „Картаген“, ръководена от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). Подробностите около случая бяха официално оповестени и разпространени от двата разследващи органа.

Престъпната мрежа е действала с протекцията на висши служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Националната полиция и прокуратурата. Мрежата е контролирала над 52 измамнически кол центъра (с над 2700 служители, мамели граждани в Украйна и чужбина), развивала е трафик на наркотици, произвеждала е фалшиво евро и е извършвала отвличания и поръчкови инквизиции.

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Престъпната група е плащала системни подкупи – включително по 7,000 долара месечно за всеки кол център (превеждани в криптовалута) на корумпирани служители, за да си гарантира имунитет.

В схемата е бил замесен т.нар. „Мексиканеца“ (Егор Буркин или Егор Левченко), руски гражданин, който е основател и лидер на международния наркокартел „Химпром“. Издирван в Украйна от 2019 г. Според аудиозаписите на НАБУ той е поддържал връзки с руската ФСБ.

Други ключови фигури в схемата са били Андрий Осипов, известен като „Криминал“ и и генерал-майор от СБУ, известен като „Аким“. Първият е вече осъждан криминален бос, който е отговарял за дейността на организацията в Украйна и контакта с корумпираните чиновници, а генерал-майорът от разузнаването е осигурявал закрила от проверки на собствените си колеги в СБУ. Станаха известни и прякорите на други двама - „Прайс“ и „Консултант“, които са били висши полицейски шефове в Националната полиция, координирали кол центровете.

Чрез акаунт на служител от СБУ, членовете на картела са получили пълен достъп до камерите за наблюдение от държавната система „Безопасен град“. По този начин са следели своите мишени. Държавната система е била използвана включително за поръчкови побои с метални тръби и отвличания за откуп.

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Разследващите са засекли и разговори за планирани подкупи на висши държавни служители, за да се предотврати забраната на нови формули синтетични наркотици.

След публичното оповестяване на аудиозаписите и доказателствата от НАБУ, ръководителят на СБУ генерал Олександър Поклад съобщи за незабавното уволнение на замесените висши служители и обеща пълно съдействие на разследването.

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