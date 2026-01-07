Украински саботаж в Курск прекъсна връзката между руските войски и силите за сигурност (ВИДЕО)

Украинското партизанско движение „АТЕШ“ пое отговорност за саботажна операция, унищожила комуникационна кула в руския град Курск. "Целта беше ключов комуникационен център, активно използван от многобройни руски военни и сили за сигурност, разположени в града", посочват от движението в канала си в Telegram. "Унищожаването на тази комуникационна кула незабавно влоши и прекъсна комуникациите между следните ключови съоръжения: 27-ма бригада от Войските за радиологична, химична и биологична защита (военна част 11262), Дирекцията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) за Курска област, Дирекцията на Федералната затворническа служба за Курска област и много други военни съоръжения", гласи изявлението.

In Russia’s Kursk region, unknown individuals set fire to a communications tower. The partisan group "Atesh" released video footage claiming responsibility, calling it a sabotage act carried out by local resistance. pic.twitter.com/3ktMPYeu2A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026

Руснаците не могат да се чувстват никъде в безопасност

"Тази операция е пряк удар по вътрешната инфраструктура на режима, който показва, че съпротивата може да бъде навсякъде. Нарушаването на комуникациите между ключови военни части и дирекции в граничния регион затруднява координацията на окупационните сили", изтъкват от "АТЕШ".

Движението продължава методично да нарушава комуникациите и логистичната мрежа на руснаците в цяла Русия. "Дори в гранични региони като Курск окупаторите и силите за сигурност не могат да се чувстват в безопасност", твърдят от "АТЕШ".

Нови данни за удареното в Кострома

След като на 6 януари пореден голям склад за оръжие в Русия стана жертва на атака с дронове и се наложи обявяване на извънредно положение и евакуация в Нея (Костромска област) започват да се появяват сателитни кадри, показващи последствията. Припомняме, че беше ударено поделение 55486, където е арсенал 100 на руските ракетни войски - там се съхраняват артилерийски снаряди, ракети, мини, бомби и др.: Извънредно положение в Русия след взрив на голям склад с ракети и снаряди: Украински дронове с нов удар (ВИДЕО).

Сателитни снимки с ниска резолюция, изглежда, потвърждават нанесените щети. Три основни хранилища са били видимо засегнати, а голям кратер бележи едно от местата на удара.

Low-res satellite imagery seems to confirm damage to Russia’s 100th GRAU arsenal in Neya, Kostroma region, following a recent strike. Three key storage sites were visibly hit, and a large crater marks one of the impact points. https://t.co/Ns5Z6XhB9i pic.twitter.com/yszfIHUbmR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026

Има и данни за украинска атака в окупираната част на Херсонска област, която инсталираният от Кремъл "губернатор" Владимир Салдо омаловажи. Той твърди, че щетите в близост до моста Чонхар са причинени от „отломки“ от свален безпилотен летателен апарат, а не от удар по инфраструктурата.

Russian-installed Kherson governor Vladimir Saldo claims damage near the Chonhar bridge was caused by "debris" of a downed UAV, downplaying what appears to be a Ukrainian strike on infrastructure in occupied Kherson region. pic.twitter.com/fOAFzLzWlE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 7, 2026

