Спорт:

Украински саботаж в Курск прекъсна връзката между руските войски и силите за сигурност (ВИДЕО)

07 януари 2026, 11:33 часа 214 прочитания 0 коментара
Украински саботаж в Курск прекъсна връзката между руските войски и силите за сигурност (ВИДЕО)

Украинското партизанско движение „АТЕШ“ пое отговорност за саботажна операция, унищожила комуникационна кула в руския град Курск. "Целта беше ключов комуникационен център, активно използван от многобройни руски военни и сили за сигурност, разположени в града", посочват от движението в канала си в Telegram. "Унищожаването на тази комуникационна кула незабавно влоши и прекъсна комуникациите между следните ключови съоръжения: 27-ма бригада от Войските за радиологична, химична и биологична защита (военна част 11262), Дирекцията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) за Курска област, Дирекцията на Федералната затворническа служба за Курска област и много други военни съоръжения", гласи изявлението.

Руснаците не могат да се чувстват никъде в безопасност

"Тази операция е пряк удар по вътрешната инфраструктура на режима, който показва, че съпротивата може да бъде навсякъде. Нарушаването на комуникациите между ключови военни части и дирекции в граничния регион затруднява координацията на окупационните сили", изтъкват от "АТЕШ".

Още: Настоящето и бъдещето на руската армия: Очаквания и оценки за силата ѝ от Украйна

Движението продължава методично да нарушава комуникациите и логистичната мрежа на руснаците в цяла Русия. "Дори в гранични региони като Курск окупаторите и силите за сигурност не могат да се чувстват в безопасност", твърдят от "АТЕШ".

Нови данни за удареното в Кострома

След като на 6 януари пореден голям склад за оръжие в Русия стана жертва на атака с дронове и се наложи обявяване на извънредно положение и евакуация в Нея (Костромска област) започват да се появяват сателитни кадри, показващи последствията. Припомняме, че беше ударено поделение 55486, където е арсенал 100 на руските ракетни войски - там се съхраняват артилерийски снаряди, ракети, мини, бомби и др.: Извънредно положение в Русия след взрив на голям склад с ракети и снаряди: Украински дронове с нов удар (ВИДЕО).

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сателитни снимки с ниска резолюция, изглежда, потвърждават нанесените щети. Три основни хранилища са били видимо засегнати, а голям кратер бележи едно от местата на удара.

Има и данни за украинска атака в окупираната част на Херсонска област, която инсталираният от Кремъл "губернатор" Владимир Салдо омаловажи. Той твърди, че щетите в близост до моста Чонхар са причинени от „отломки“ от свален безпилотен летателен апарат, а не от удар по инфраструктурата.

Още: Западни войници отиват в Украйна да спрат Путин, Black Rock също идва: Много говорене, чакат се действия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Курск саботаж война Украйна Кострома Атеш
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес