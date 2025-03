Взривове и пламъци на руско военно летище и магистрален газопровод (ВИДЕО)

Поредната нощ под мотото "атака с дронове" срещу важни обекти в Русия от страна на Украйна изглежда е дала плодове. Информацията какво точно е ударено след атаката е оскъдна, но публични източници дават известна яснота. Например - за Калуга и в Саратовска област вече има повече данни и те са доста интересни - Още: Украйна атакува с дронове, руски обекти са в пламъци (ВИДЕО)*

В района на руското военно летище "Шайковка", където има и руска военна авиобаза, е регистриран пожар. Пожарът се вижда през системата FIRMS на НАСА - тя служи за локализация на петна с ненормално висока температура на земната повърхност и обхваща цялата планета. Изглежда става въпрос за някакво складово помещение.

В "Шайковка" са базирани руските статегически бомбардировачи Ту-22М, които Русия използва за обстрели с ракети срещу Украйна. А по официални данни от сутрешната сводка на руското военно министерство, в Калужка област са свалени 25 дрона.

