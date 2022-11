Украинските железници пуснаха символични билети за Симферопол, Мариупол, Донецк и Луганск

"Днес можете да поръчате билети за първите три влака от Киев до пет града: вече деокупирания Херсон, както и Мариупол, Донецк, Луганск и Симферопол", съобщи железопътният оператор в канала си в Telegram.

The state railway company "Ukrzaliznycia" opened the sale of railway tickets from Kyiv to Simferopol, Mariupol, Donetsk and Luhansk.



"The ticket can be purchased, kept as a symbol of faith in the AFU, the liberation of Ukraine and used after the de-occupation," the company said. pic.twitter.com/bPb7VqNFAZ