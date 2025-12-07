Лайфстайл:

Украйна благодари на България за транзита на газ

"Благодарен за подкрепата на България за присъединяването ни към ЕС и приноса й за нашата устойчивост, по-специално транзита на газ през България за Украйна", коментира украинският външен министър Андрий Сибиха след телефонен разговор с българския си колега Георг Георгиев, става ясно от публикация на укранския дипломат в платформата Х. По време на разговора си с Георгиев, Сибиха го е информирал за  последиците от масираните атаки на Русия срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна.

"Обменихме мнения относно последните развития в мирните усилия и обсъдихме по-нататъшни стъпки за напредък на нашето двустранно сътрудничество", заяви Сибиха. 

Газът за Украйна

Украйна значително увеличи вноса си на природен газ по южния маршрут през Гърция и България, за да компенсира загубите на доставки след руските въздушни атаки срещу украинска енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс. По данни на украинския газопреносен оператор "Нафтогаз“, Украйна днес ще получи 2,28 милиона куб. м газ по Трансбалканския коридор, след като ден по-рано бе внесла 1,28 милиона куб. м. Този маршрут свързва Украйна с терминалите за втечнен природен газ в Гърция, като минава през Молдова, Румъния и България. ОЩЕ: Украйна увеличи значително вноса на газ през България

Деница Китанова
Нафтогаз Украйна Георг Георгиев транзит на газ Андрий Сибиха
