Украйна благодари на България за транзита на газ

"Благодарен за подкрепата на България за присъединяването ни към ЕС и приноса й за нашата устойчивост, по-специално транзита на газ през България за Украйна", коментира украинският външен министър Андрий Сибиха след телефонен разговор с българския си колега Георг Георгиев, става ясно от публикация на укранския дипломат в платформата Х. По време на разговора си с Георгиев, Сибиха го е информирал за последиците от масираните атаки на Русия срещу гражданската и енергийната инфраструктура на Украйна.

"Обменихме мнения относно последните развития в мирните усилия и обсъдихме по-нататъшни стъпки за напредък на нашето двустранно сътрудничество", заяви Сибиха.

During my call with Bulgarian counterpart @gdgueorguiev, I informed him about the consequences of Russia’s massive attacks on Ukraine’s civilian and energy infrastructure.



We exchanged views on recent developments in peace efforts and discussed further steps to advance our… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 6, 2025

Газът за Украйна

Украйна значително увеличи вноса си на природен газ по южния маршрут през Гърция и България, за да компенсира загубите на доставки след руските въздушни атаки срещу украинска енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс. По данни на украинския газопреносен оператор "Нафтогаз“, Украйна днес ще получи 2,28 милиона куб. м газ по Трансбалканския коридор, след като ден по-рано бе внесла 1,28 милиона куб. м. Този маршрут свързва Украйна с терминалите за втечнен природен газ в Гърция, като минава през Молдова, Румъния и България. ОЩЕ: Украйна увеличи значително вноса на газ през България