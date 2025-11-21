Украйна увеличи значително вноса на газ през България

Украйна значително увеличи вноса си на природен газ по южния маршрут през Гърция и България, за да компенсира загубите на доставки след руските въздушни атаки срещу украинска енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс. По данни на украинския газопреносен оператор "Нафтогаз“, Украйна днес ще получи 2,28 милиона куб. м газ по Трансбалканския коридор, след като ден по-рано бе внесла 1,28 милиона куб. м. Този маршрут свързва Украйна с терминалите за втечнен природен газ в Гърция, като минава през Молдова, Румъния и България.

Руските атаки

Атаки с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура лишиха Киев от половината от местното производство на газ, принуждавайки Украйна да внесе допълнителни 4 милиарда кубически метра газ през настоящия зимен отоплителен сезон, за да компенсира недостига.

Украйна възобнови вноса на газ по Трансбалканския коридор в началото на ноември след рязкото увеличаване на руските въздушни атаки.

Данните на оператора показват, че Украйна планира да внесе около 23 милиона кубически метра газ днес, включително приблизително 10 милиона куб. м от Унгария, около 9 милиона от Полша и 4,8 милиона от Словакия, като обемите са колкото и през октомври.

Природният газ се използва основно за отопление на домовете и за производство на електроенергия. Същевременно, руските удари върху енергийната инфраструктура продължават, като повече от 400 000 домакинства в Украйна са били без ток вчера към обяд.

Допълнителен проблем за енергийния сектор на Украйна представлява корупционният скандал в страната, довел до уволнението на министрите на енергетиката и на правосъдието.