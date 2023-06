Украйна каза колко време ще отнеме и колко ще струва изграждането на нов ВЕЦ "Каховка"

Според него новата конструкция ще изисква поне 1 милиард долара. Междувременно Латвия обяви, че ще отпусне 200 млн. евро на Киев за покриване на щетите. Франция също обеща помощ.

"Това е сложно хидроенергийно съоръжение, чието възстановяване ще отнеме време. В момента разработваме проект за местоположението на станцията", каза Сирота.

Според него Украйна все още не знае пълния размер на щетите, причинени от разрушаването на язовира от страна на Русия на 6 юни. Взривяването предизвика мащабна хуманитарна и екологична катастрофа в Южна Украйна.

На 6 юни, Сирота заяви, че Украйна е решила да построи нова електроцентрала на мястото на разрушената в Каховка, след като освободи територията, тъй като тя се намира на окупирания от Русия източен бряг на река Днепър.

В момента държавната компания също така търси начини да установи водоснабдяване от резервоари, разположени нагоре по реката, за районите, които страдат от недостиг на вода в резултат на разрушаването на язовира.

Украинските власти планират да направят допълнителни сондажи в Херсонска и Николаевска област, за да получат достъп до прясна вода, каза Сирота.

ОЩЕ: Хората са в капан: На окупирания бряг на Днепър руснаците отказват да организират евакуация (ВИДЕА)

The head of "Ukrhydroenergo" said that the #Kakhovskaya HPP is not going to be restored.



According to Igor Sirota, the construction of the new station will take at least 5 years. pic.twitter.com/2HZhYY6tOz