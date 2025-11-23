Украйна подпали ТЕЦ на името на Ленин до Москва и много подстанции. Куп руски въздушни атаки, в Тернопол е ясна кървавата сметка (ВИДЕО)

Украйна продължава да разширява кампанията си за удари по важни енергийни обекти в Русия – тази нощ е поредната, в която има данни за множество атаки, както на руска територия, така и срещу цели в окупираните от руснаците украински земи. Най-важната атака – Шатурската електроцентрала в Московска област гори след явно успешен украински удар.

Шатура е град с малко под 40 000 души, а ТЕЦ-ът там е един от най-старите в Русия, той работи от 1925 година, след като строежът му започва през 1920 година, кръстен е на името на Ленин. Централата работи на газ, мощността ѝ е 1500 мегавата. Засега местните власти в Русия не дават никакви подробности за размера на щетите, а от едно от многото видеа в Телеграм, показващи атаката, снимащият твърди, че поне 4-5 дрона са атакували ТЕЦ-а. Но летището "Жуковски" е също затворено.

Пожарът вероятно е в електроразпределителния блок на централата – това е заключението от анализ на видеокадри на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Блокът е инфраструктурният комплекс, чрез който централата предава произведения ток към единната електропреносна мрежа.

Руското военно министерство съобщи за 75 свалени дрона над руска територия тази нощ. От тях цели 36 са свалени над акваторията на Черно море, 10 – над Крим, още 9 – над Брянска област. Само 2 са свалени над Московска област. За също толкова – два свалени дрона, летящи към Москва, съобщава в официалния си канал в Телеграм и кметът на руската столица Сергей Собянин, като информацията е от след 3:00 часа през нощта.

И още – поне 4 големи ел. подстанции в окупираните от руснаците украински земи бяха атакувани от Украйна тази нощ. Има данни за удари в Шахтьорск, в Докучаевск, в Торецк – там атаката и кадри от пожар показват удар срещу далекопровод от 330 киловата. Истинска междузвездна война се разрази и в Крим – цел е била петролна база във Феодосия, има кадри от пожар:

More strikes on Russian-held infrastructure have been reported. In occupied Dokuchaievsk, Donetsk region, a hit caused a citywide blackout. Local sources confirm power is out following the impact. pic.twitter.com/wdTTxU7rdh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

Powerful strikes have been reported in occupied Crimea, where drones targeted an oil refinery. Local sources confirm multiple impacts. pic.twitter.com/gznG47xaDG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

В самата Русия видеокадри показват удари в Брянска област, както и в Рязанска област. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз твърди в официалния си канал в Телеграм, че нямало разрушения и щети след нощната атака. Не така обаче звучи отчетът на губернатора на Рязанска област Павел Малков – той пише в канала си в Телеграм, че имало пожар "заради паднали отломки" на територията на "едно предприятие". Пламъците били угасени – кое е предприятието не е ясно, но тази година Рязанската петролна рафинерия беше удяна досега цели 8 пъти. Тя е една от най-големите в Русия, преработва 17 млн. тона петрол годишно и произвежда по 840 000 барела авиационно гориво

Ukrainian drones are attacking Bryansk region. There are also reports of Ukrainian drones heading for Novorossyisk. pic.twitter.com/C1KexMmGrb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

Explosions also heard in Ryazan, Russia. Ukrainian drone strikes are reported. pic.twitter.com/JssXOs7Hwo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

Поредица руски удари

Градовете Днипро (Днепропетровск) и Запорожие се превърнаха в основни цели на руските въздушни атаки в тъмната част на изминалото денонощие. Ръководителят на военновременната администрация на Днепропетровска област Владислав Гайваненко информира в официалния си канал в Телеграм за 14 ранени души в Днипро, включително 11-годишно момиче. Подпалена е девететажна сграда. В Никопол има ранени 41-годишна жена и момичета на 14 и 16 години, като там руснаците успяват да стрелят вече и с артилерия, тъй като разполагат с позиции в обсег.

In Dnipro, a residential building caught fire after being hit by a Shahed drone. The blaze on the second floor left residents trapped inside their apartment, with witnesses attempting to help. Emergency services are on site. pic.twitter.com/HhAqVgHVfT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2025

В Запорожка област има двама убити и 8 ранени, съобщава ръководителят на местната военновременна администрация Иван Фьодоров. Той казва, че за последните 24 часа е имало 894 руски обстрела по различни населени места – артилерия, FPV дронове, далекобойни дронове. В самия град Запорожие са ранени най-малко 5 души, има щети по магазин и жилищни сгради (СНИМКИ).

В Тернопол завърши операцията по разчистване на отломките и търсене на хора в сринатата от руска крилата ракета Х-101 девететажна жилищна сграда. Общо са убити 33 души, като поне 6 са деца, още шестима се водят безследно изчезнали. 94 са ранените, сред тях 18 деца

It was absolute hell. Rescue operations in Ternopil have ended — six people were never found under the rubble



All of them — including one child — are listed as missing.



A total of 33 people were killed in the barbaric Russian attack. Ninety-four were injured, including 18… pic.twitter.com/6BTFlW6Px3 — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2025