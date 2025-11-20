Украинският генщаб потвърди осми успешен удар за годината по петролната рафинерия в Рязан (ВИДЕО)

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди успешна атака по нефтопреработвателния завод в руския град Рязан от нощта на 19 срещу 20 ноември - осмата атака по рафинерията през настоящата година, по данни на руския опозиционен Telegram канал ASTRA, базирани на ексклузивни данни, OSINT анализи и официални изявления на властите. В изявлението на генщаба се посочва, че е регистриран удар по целта и пожар в близост до вторичните нефтопреработвателни съоръжения. Размерът на щетите се установява.

Руското военно министерство съобщи за 65 свалени дрона над руска територия тази нощ, като от тях 16 са свалени над Рязанска област. В Telegram бяха споделени кадри от атаката. Местният губернатор Павел Малков призна в официалния си канал, че имало пожар "на територията на едно предприятие" заради паднали отломки от дронове.

Защо рафинерията е важна за Русия?

Нефтопреработвателният завод в Рязан, с проектен капацитет от 17,1 милиона тона нефт годишно, е една от най-големите рафинерии в Руската федерация. Той произвежда бензин А-92/95/98/100, дизелово гориво, реактивно гориво TS-1, втечнени газове и други нефтопродукти.

Рафинерията произвежда средно 840 000 тона авиационен керосин годишно и участва в снабдяването на руските военновъздушни сили.

Атаките на Украйна по петролната индустрия на Руската федерация са с цел ограничаване на приходите по това перо, вливащи се в бюджета, които се използват за подхранване на военната машина на диктатора Владимир Путин.

