524 ракети и дронове: Русия пося смърт в Западна Украйна, нивото на хлор в Тернопол е завишено (ВИДЕО)

Най-малко 10 души са загинали в западния украински град Тернопол - административен център на едноименната област, след руска атака с дронове и ракети на 19 ноември. Вероятно има и други, които все още са затрупани под развалините. Десетки хора са ранени, съобщават местните власти. В една от жилищните сгради, ударена от руски безпилотни летателни апарати, няколко етажа са буквално сринати. През нощта Русия атакува с 476 дрона и 48 ракети, като много украински региони попаднаха под обстрел - Киев, Николаев, Черкаси, Чернигов, Днипро, Харков, Лвов, Ивано-Франковск, Донецк, Тернопол.

Нивото на хлор е 6 пъти по-високо от нормалното

Ужасяващите сцени на разруха в Тернопол не са единствената трагедия. След руската атака допустимото ниво на хлор във въздуха е било шест пъти по-високо от допустимото, съобщиха от областната администрация. "Ако е възможно, останете вкъщи и затворете прозорците. Пазете себе си и близките си!“, съобщи регионалното полицейско управление. Източникът на изтичането на хлор не е ясен.

Припомняме, че през лятото на тази година германската федерална разузнавателна служба (BND) и две нидерландски разузнавателни служби - военното разузнаване MIVD и службата за разузнаване и сигурност AIVD - обявиха в съвместен доклад, че Русия засилва използването на химически оръжия в Украйна. "Използването на сълзотворен газ и хлорпикрин от руските войски се е превърнало в стандартна практика и е широко разпространено", гласеше изявлението им.

Кметът Серхий Надал също призова жителите в район Солнечни на града да затворят всички прозорци.

476 дрона и 48 ракети от Русия срещу Украйна

Русия атакува Украйна с (над) 470 дрона и 48 ракети през нощта, като уби девет души (след това информацията беше актуализирана - 10 жертви, бел. ред.), потвърди президентът Володимир Зеленски.

„В Тернопол бяха ударени девететажни жилищни сгради, което предизвика пожари. За съжаление, сградите са значително повредени и е възможно да има хора под развалините. Всички необходими служби са на място и се опитват да спасят всеки човешки живот“, заяви украинският президент.

Общо ВВС на Украйна са засекли и "ескортирали" 524 въздушни атакуващи средства – 48 ракети и 476 безпилотни летателни апарата от различни типове:

476 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“, „Гербер“ и дронове от други типове - около 300 от тях – „Шахед“;

40 крилати ракети Х-101;

7 крилати ракети "Калибър";

1 балистична ракета "Искандер-М".

"Основната посока на атаката бяха регионите Лвов, Тернопол и Харков", пишат ВВС на Украйна. Според предварителни данни - към 10:00 часа системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 483 въздушни цели:

442 дрона;

34 крилати ракети Х-101;

7 крилати ракети "Калибър".

Към момента са регистрирани 7 ракетни удара и 34 удара с безпилотни летателни апарати, които са поразили 14 места, а отломки от свалени дронове са паднали на 6 места, съобщиха украинските военновъздушни сили.

Ранени и в Ивано-Франковск

Трима души, включително две деца, са били ранени при руска атака в област Ивано-Франковск, отново в Западна Украйна. "Според предварителни данни трима души, сред които две деца, са ранени в района на Ивано-Франковск. Те получават необходимата медицинска помощ", заяви Светлана Онищук, ръководител на областната администрация. Според нея руските удари са били насочени към енергийни инфраструктурни съоръжения, като са нанесли щети на едно домакинство.

В Харков също има много пострадали при руска въздушна атака: Десетки ранени в Харков след руска атака с "Шахед". Украйна пак се прицели в руска рафинерия (ВИДЕО).

Руснаците атакуваха и Черниговска област - дрон е поразил жилищна сграда там и е възникнал пожар, който спасителите на Държавната служба за извънредни ситуации са отстранили. Няма жертви или пострадали.

В Лвов също е имало нанесени щети, става ясно от информацията и снимките на място, публикувани от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.