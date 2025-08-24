Страхотно! Син на баскетболна легенда на България ще играе в Евролигата

Синът на легендата на българския баскетбол Георги Младенов - Борислав, официално премина в редиците на участника в Евролигата Апоел Тел Авив. 25-годишният роден национал подписа договор до края на сезон 2027/28. През последната кампания 202-сантиметровият гард игра за отборите на Миньор Перник и Левски, като се отличи с показатели от 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач.

Борислав Младенов премина в Апоел Тел Авив

Той бе и водещ реализатор за националния отбор на България по време на завършилите преди дни предварителни квалификации за световното първенство, на които окончателното приключиха шансовете ни за Мондиал 2027. Въпреки това Младенов впечатли с изявите си в "Арена Ботевград" при успеха над Австрия, когато блесна с 30 точки.

מועדון הכדורסל הפועל "IBI” תל אביב מודיע על החתמתו של הגארד/פורוורד הבולגרי בוריסלב מלאדנוב (בן 25, 2.02 מ׳), שיצטרף עד לתום עונת 2027/28.



במהלך תקופת קדם העונה יתאמן מלאדנוב עם הקבוצה ויעבור הערכה מקצועית כחלק מההכנות לעונה החדשה.



בעונה האחרונה נמנה מלאדנוב עם מצטייני הליגה… pic.twitter.com/wvxIGpit8c — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 24, 2025

Отборът на Апоел Тел Авив спечели втория по сила баскетболен турнир в Европа през миналия сезон - Еврокупата. Това даде право на израелския клуб да участва в Евролигата. Заради ситуацията в Израел, през предстоящия сезон Апоел ще играе домакинските си мачове в София. Борислав Младенов е третият българин, който ще играе в Евролигата през новата кампания след Александър Везенков с Олимпиакос и натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър с Цървена звезда.

Любопитна подробност е, че часове преди официално обявяване на сделката Константин Папазов загатна за нея в ефира на "Арена Спорт" по БНТ: "Боби ще подпише с много голям европейски отбор. Това е изключителен успех за българския баскетбол. Казах, че ако се казва Боби Младенович, ще струва 500 хил. евро. Сбърках само с 5 хил. евро", заяви баскетболният специалист.

