Ремонт променя движението на четири трамваи в центъра на София

25 август 2025, 06:28 часа 253 прочитания 0 коментара
Ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Граф Игнатиев" в София ще започне от днес (25 август). Създадена е временна организация на движението в рамките на една седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Ремонтът е изключително належащ и неотложен, посочиха от общинската администрация и добавиха, че е съобразен да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града.

Как се променя движението?

От днес до 24:00 часа на 31 август (неделя) се обединяват маршрутите на трамвайни линии № 10 и 12 под номер 12, като тя ще се движи с маршрут: от ж.п. гара "София север" по маршрута на трамвайна линия № 12 до Централна ж.п. гара, надясно по бул. "Христо Ботев", през площад "Възраждане" и по бул. "Александър Стамболийски" по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.п. гара "Захарна фабрика", двупосочно.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18 под номер 18 с маршрут: от кв. "Орландовци" по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. "Витоша"/ул. "Алабин", надясно по ул. "Алабин" и по бул. "Македония" по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. "Бр. Бъкстон", двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 :Метростанция Витоша" – начална за трамвайни линии № 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. "Черни връх" по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 1572 "Семинарията" на бул. "Джеймс Баучър", по ул. "Йосиф Петров", по ул. "Митрополит Кирил видински", по бул. "Драган Цанков", по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", по ул. "Ген. Гурко", по бул. "Васил Левски", по бул. "Цар Освободител", по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", наляво по бул. "Черни връх", наляво по бул. "Свети Наум" и надясно по бул. "Джеймс Баучър" по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 0911 "Метростанция Витоша" в трамвайното обръщателно колело.

Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута. Разкриват се временни спирки, както следва: на ул. "Митрополит Кирил Видински" след кръстовището с ул. "Борова гора" в посока бул. "Драган Цанков"; на бул. "Драган Цанков" на 25 метра след пешеходната пътека при Българско национална радио в посока бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
