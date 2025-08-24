Войната в Украйна:

Руска атака с дронове и обстрел срещу пожарникари (СНИМКИ)

В неделя вечерта руснаците предприеха масирана атака с дронове срещу Суми, съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на публикация на ръководителя на областното военна администрация Олег Григоров. Най-малко 10 дрона бяха изстреляни срещу украинския град. „Сумската община беше подложена на масирана атака от  дронове. Врагът предварително е нанесъл 10 удара по територията на общината. За щастие няма жертви“, пише Григоров.

Той уточни, че всички попадения са в квартал Ковпакив на Суми, извън жилищния сектор.

Обстрелът на Суми

Припомняме, че руснаците редовно обстрелват Сумска област и град Суми, използвайки дронове, ракети и авиобомби.

В нощта на 19 август 2025 година руснаците удариха с дрон жилищна сграда в Пищанския район на община Суми. В резултат на удара тогава възниква пожар. 

Припомняме, че на 15 август 2025 година руски окупатори атакуваха отново украинския град Суми. Ударът тогава беше насочен срещу гражданска инфраструктура в центъра на града, съобщи тогава РБК - Украйна. 

Руски обстрел и срещу пожарникари в Никополски район

Междувременно днес руски обстрел дойде на пожарно-спасителен отряд в село Покровск, Никополски район. Пострадал е шефът на караула. Пострадалият е откаран в болница. Повредени са и сградата на местната пожарна и пожарна кола. Руснаците продължават да се прицелват в тези, които всеки ден спасяват животи, пише ДСНС - Украйна. 

 

