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Украйна с масивна атака срещу Ростов, пожар е засечен в района на военно летище в Крим (ВИДЕО)

29 август 2026, 7:47 часа 1093 прочитания 0 коментара
Снимка: NOELReports
Украйна с масивна атака срещу Ростов, пожар е засечен в района на военно летище в Крим (ВИДЕО)

Очевидци от Ростов на Дон и Аксай в Ростовска област на Руската федерация публикуваха след полунощ кадри от масивен пожар и повредени жилищни сгради след мощна украинска атака с дронове. Имало е многобройни прелитания на безпилотни апарати. Властите обявиха, а след това отмениха тревога за ракети и дронове. Според властите седем души са били ранени в резултат на нападението, а две жилищни сгради в Ростов на Дон са били повредени.

По думите на губернатора Юрий Слюсар - четирима души са били хоспитализирани след украинската атака в Ростов на Дон, двама от които са деца, като едното е в тежко състояние. „Две жилищни сгради бяха повредени в резултат на падането на останки от дрон в квартал „Пролетарски“ на град Ростов на Дон. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента. Жителите се евакуират. Създаден е временен приют. Хората получават необходимата помощ. Екипите на линейките са в готовност. Трима души потърсиха медицинска помощ в Аксайския район. Медиците оказват цялата необходима помощ. Информацията се актуализира", написа Слюсар и добави: "Останките от дрон бяха открити в склад. Те предизвикаха и пожар в горската ивица“.

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„Град Ростов на Дон и районите Аксайски, Багаевски и Неклиновски бяха атакувани", заяви по-рано той.

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Две повредени сгради

Въз основа на снимка на очевидец, показваща щетите по висока жилищна сграда, анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сградата се намира на улица „Берберовская“ № 26б1, жилищен комплекс „Вересаево“ в Ростов на Дон. Сградата е пострадала от южната страна. 

Въз основа на друга снимка, предоставена от очевидец, анализатор от ASTRA е установил, че втората повредена сграда се намира на улица „Вересаева“ № 101/4.

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Атакувани са и складове в Ростов, пожар около военно летище в Крим

В Ростов гори и складът на DNS – магазин за електроника и домакински уреди. Има данни, че е бил атакуван и склад на големия онлайн магазин "Озон", който напоследък е честа цел на украински нападения, но че там пожар не е избухнал.

Отделно, в село Ленина в Ростовска област разпределителен склад на веригата „Чижик“ е обхванат от пожар след нападение.

Междувременно системата на NASA за засичане на топлинни петна по земната повърхност - FIRMS, показва пожари на военното летище в Гвардейско в окупирания от руснаците Крим след атака там.

Атака и срещу Украйна

Транспортната инфраструктура в Одеска област на Украйна пък е с щети след руска атака, а през нощта има ранени и загинали в резултат на руски въздушни удари, съобщи районната администрация на Измайл в Одеска област.

През нощта на 29 август (от 18:00 ч. на 28 август) Русия е нанесла удари с противокорабна ракета „Оникс“, балистична ракета „Искандер-М“ от временно окупираната територия на Крим, както и с 267 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), „Гербер“, S8000 „Бандерол“ и дронове имитатори. Според предварителни данни, оповестени от Военновъздушните сили на Украйна към 08:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 233 дрона в северната, южната, източната и централната част на страната.

Засечени са попадения на средства за въздушно нападение на 15 локации, както и падане на отломки от свалени дронове/ракети на още 4 места. "Освен това част от вражеските средства за поражение не са достигнали целите си, информацията за тях се уточнява. Атаката продължава", гласи съобщението на украинските ВВС.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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