Украйна записа нов месечен рекорд що се отнася до количеството удари срещу руските рафинерии. През август Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха четири от десетте най-големи петролни рафинерии, нанасяйки им най-малко 21 успешни удара, съобщава Bloomberg.

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В резултат на това производството на бензин в Русия и доставките му на вътрешния пазар спаднаха с почти 20% през първите три седмици на август в сравнение с миналата година. Производството на дизел спадна с повече от 23%. Руските петролни рафинерии са преработвали малко над 3,8 милиона барела петрол на ден, в сравнение с 5,3–5,5 милиона през лятото в предишни години – почти най-ниското ниво от над 20 години.

Междувременно, The Moscow Times цитира телевизионна изява на руски митрополит, който призовал руснаците да се молят на Свети Спиридон Тримифунтски бензинът в страната да се върне на бензиностанциите. Митрополит Евгений се изяви по ОТВ и в по-общ план призова за молитви "Отче наш" за финансово благополучие, включително за основната лихва в Русия. Той обясни, че планира да се моли с молитвата "Отче наш" за финансовото благополучие на страната през следващите три дни.

"В тази молитва самият Бог каза, че трябва да искаме "хляб насъщен". А нашият ежедневен хляб включва лихвата на Централната банка, включително финансовото благополучие на страната. Разбира се, ще се моля както за лихвата на Централната банка, така и за ипотеки за тези, които имат нужда от тях", каза свещеникът.

А през това време Русия продължава да нанася въздушни удари по големи икономически обекти в Украйна - например по търговския център "Епицентър" в Павлоград, който е втори за последната половин седмица. Дори руски Z-пропагандисти коментираха, че не е много ясно какво се постига с такива атаки.

Russian attack in Pavlohrad injured 4 people, 3 seriously. In Sumy, 7 people were injured in a strike on an industrial zone. A gas station strike in Kharkiv killed 1 person and injured 2. Authorities in Kherson and the region reported 15 people injured today. #Ukraine pic.twitter.com/3Fq8EhQXFM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2026

Концерт на Кание Уест в Русия - да или не?

"Русия не затваря врати за артисти, а само за тези, които изповядват нацистка идеология". Това заяви говорителят на руското МВнР Мария Захарова по темата с евентуален концерт на Кание Уест на "Газпром Арена" в Санкт Петербург, Русия.

Захарова смята изпълнението на певеца, възхваляващо Адолф Хитлер, за шокиращо. Тя посочи, че само "психично болни хора в болници биха изобразили нещо подобно на стената".

По-рано се появиха новини за евентуално отменяне на концерта на Кание Уест, насрочен за 10 и 11 октомври - защото не бил съгласуван с Кремъл, но по-късно беше обявено, че концертът вероятно ще се проведе, макар и на различни дати. Кание Уест неведнъж е казвал, че харесва Хитлер и обича нацистите. Освен това, чернокожият рапър издаде песента "Nigga Heil Hitler" на 8 май 2025 г., Деня на победата в Европа.

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