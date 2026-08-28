Как се развива зависимост към наркотиците? Научното обяснение в Студио Actualno (ВИДЕО)

Няма един ген за зависимости. Това са полигенни заболявания. За всички видове наркотици генетичната им предразположеност е около 50%.

Това заявиха в предаването “Студио Actualno” проф. Жасмин Василева и д-р Елена Пседерска от Института за мозъчно здраве, коментирайки разстройствата на личността след въздействието на опиоиди.

Останалите 50% са свързани с други различни фактори. Едни от основните рискови фактори за развитие на пристрастеност към наркотични вещества, са свързани с личността на човек и започват да се отключват от най-ранно време, посочиха експертите.

По думите им това довежда до постоянство във времето, като то се мени в различни обстоятелства. Има четири основни рискови фактори за развитие на зависимости: две от тях са свързани с липса на контрол на емоциите и агресия. Другите са свързани с тревожност, чувствителност и депресия - негативно отношение към света, себе си и околните”, стана ясно още от думите на Василева и Пседерска.

Според тях не може да се предвиди със сигурност кой ще стане зависим.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.