Кабинетът "Радев":

Кой има имен ден днес, 29 август 2026 г. Честито!

29 август 2026, 5:55 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Pexels
Кой има имен ден днес, 29 август 2026 г. Честито!

На 29 август 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Асен, Сиян, Таско, Анастасия, Ася, Настя, Сийка, Сия. На този ден църквата почита Св. Анастасий Струмишки /Спас Струмишки или Радовецки/. Той е новомъченик от XVIII век, почитан като светец от православната църква. Българската православна църква го почита на 29 август, а в гръцката църква светецът е известен като Анастасий Български и паметта му се тачи на 8 август.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през август 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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