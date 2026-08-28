Уволнен от Зеленски, назначен в Италия: Федоров става съветник на италианския военен министър

Михайло Федоров, който до юли 2026 г. беше украински министър на отбраната, а преди това и министър на цифровата трансформация на Украйна, си е намерил нова работа. За това се похвали самият той в социалните мрежи, предава ASTRA. На фона на продължаващата война в Украйна - Федоров ще стане съветник на италианския министър на отбраната, но същевременно не се отказва от работните си проекти в Украйна, става ясно от публикацията му.

"Първата ми среща беше с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето. Изразих благодарността си към Гуидо за личната му подкрепа и за предложението да бъда негов съветник по въпросите на иновациите в отбраната. Благодарен съм за това доверие и за нашето стратегическо партньорство. В тази роля ще помагам на Италия да разработва съвременни технологии за водене на бойни действия, да укрепва отбранителния си сектор и да се адаптира към възникващите глобални предизвикателства пред сигурността“, написа Федоров.

В края на юли стана известно, че Крозето е предложил на Фьодоров поста съветник.

От най-приближения до критики

От най-приближения до украинския президент Володимир Зеленски и от най-младия му министър през 2019 г. Федеров в момента е един от критиците му.

Припомняме, че преди десетина дни популярният бивш министър на отбраната призова във вторник вечерта за създаване на условия за провеждане на избори, въпреки руската инвазия в Украйна, и за „възстановяване на пълен демократичен процес“. ОЩЕ: Бъдещ опонент на Зеленски? Федоров призова за избори в Украйна, въпреки войната (ВИДЕО)