Искани са пари? Борис Бонев с детайли защо София не домакинства “Евровизия” (ВИДЕО)

Няма никакви изненади в бюджета на София. Никой не излезе обаче да каже как ще се разпределят парите, които искат гражданите. Това заяви в предаването “Студио Actualno” общинският съветник и лидер на “Спаси София”, Борис Бонев, коментирайки бюджета на столицата.

По думите му щетите от градушката щяха да бъдат много по-малко, ако шахтите бяха почистени. Истината е, че по-скоро бих защитил Васил Терзиев, защото атаките идват сега oт ГЕРБ, които бързо забравиха, че по времето на Фандъкова имаше същите проблеми. Градът обаче изглежда мръсен и неподдържан от години, подчерта Бонев.

Той каза, че капацитетът на общината не стига да контролира и налага всички правила. Много по-голям приоритет са шумът и мръсотията в града, отколкото дали някой ще отиде да празнува рожден ден в парка. Духът на наредбата е, ако ползвате общински имот само за своето събитие, но не допускате други до него - тогава логично е да плащате на общината такса за това, подчерта Бонев, като каза, че е изключително странно, че темата се повдига точно сега.

Бонев подчерта, че Терзиев не е направил нищо, за да разчертае трасетата за велосипедисти в парковете. Не вярвам на нищо, което се казва от “Московска” 33, заяви Бонев. По думите му в ситуация на президентски избори и на местни избори, никой няма да си мръдне пръста, за да не предизвика обществено недоволство. Няма да има подкрепа за Терзиев от нас и в бъдеще, категоричен е Бонев.

Той заяви, че със сигурност е имало политически нотки в избора за Бургас за “Евровизия”, но е факт, че морският град изглежда драматично по-добре. Имам потвърждение, че Бургас не е поискал възнаграждение за екипа за организацията на “Евровизия”, но кмета Терзиев да каже дали за кандидатурата на София не е поискан милион и половина евро за възнаграждение на екипа, коментира Бонев, като каза, че има подобна непотвърдена информация, заради която е предпочетен Бургас.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.