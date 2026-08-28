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Затвори метрото и жп транспорта: Огромен пожар в Лондон (ВИДЕО)

28 август 2026, 21:34 часа 884 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Затвори метрото и жп транспорта: Огромен пожар в Лондон (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в съоръжение за отпадъци близо до стадион „Уембли“ в северозападен Лондон, спирайки движението на метрото и влаковете в района, предаде BBC. Лондонската пожарна бригада (LFB) съобщи, че 125 пожарникари се борят с пожара в индустриален комплекс на улица „Хана Клоуз“ в Нийсдън, като димните стълбове се виждат от километри в центъра на Лондон. Пожарната служба е била сигнализирана малко след 11:30 ч. местно време и е изпратила 20 пожарни коли на мястото на инцидента.

Предупреждения към хората

Жителите са предупредени да държат прозорците и вратите си затворени поради огромното количество дим.

 

По-голямата част от линията Метрополитън остава спряна поради пожара, докато линията Джубили все още е частично затворена между Уилсдън Грийн и Уембли Парк.

Транспортни неуредици заради пожара

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Пожарът спря цялата линия на метрото за няколко часа в петък следобед. Тя беше частично отворена отново, но остава спряна между Хароу-он-дъ-Хил и Олдгейт, което означава, че в централен Лондон не се движат никакви услуги.

 Железопътните услуги до и от Лондон Мерилебоун също са забавени или отменени поради засегнати влакови линии до Ейлсбъри, съобщиха от National Rail.

Очаква се прекъсването на работата да продължи до петък вечерта. ОЩЕ: Метростанция в Лондон се превърна в щаб на НАТО за репетиция срещу руска атака (СНИМКИ)

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Метро Лондон Великобритания пожар
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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