Затвори метрото и жп транспорта: Огромен пожар в Лондон (ВИДЕО)

Голям пожар избухна в съоръжение за отпадъци близо до стадион „Уембли“ в северозападен Лондон, спирайки движението на метрото и влаковете в района, предаде BBC. Лондонската пожарна бригада (LFB) съобщи, че 125 пожарникари се борят с пожара в индустриален комплекс на улица „Хана Клоуз“ в Нийсдън, като димните стълбове се виждат от километри в центъра на Лондон. Пожарната служба е била сигнализирана малко след 11:30 ч. местно време и е изпратила 20 пожарни коли на мястото на инцидента.

🚨 Major fire breaks out near Wembley Stadium in London



According to the BBC, a mixed-waste recycling facility caught fire in the area, sending a large plume of smoke over north London.



The blaze has also disrupted parts of the London Underground network. pic.twitter.com/cdGGWOTyja — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

Предупреждения към хората

Жителите са предупредени да държат прозорците и вратите си затворени поради огромното количество дим.

По-голямата част от линията Метрополитън остава спряна поради пожара, докато линията Джубили все още е частично затворена между Уилсдън Грийн и Уембли Парк.

Транспортни неуредици заради пожара

Пожарът спря цялата линия на метрото за няколко часа в петък следобед. Тя беше частично отворена отново, но остава спряна между Хароу-он-дъ-Хил и Олдгейт, което означава, че в централен Лондон не се движат никакви услуги.

Железопътните услуги до и от Лондон Мерилебоун също са забавени или отменени поради засегнати влакови линии до Ейлсбъри, съобщиха от National Rail.

Очаква се прекъсването на работата да продължи до петък вечерта. ОЩЕ: Метростанция в Лондон се превърна в щаб на НАТО за репетиция срещу руска атака (СНИМКИ)