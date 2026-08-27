Фолклорът, който съхранява нас: Оратница представят новия си албум "STOPAN" (ВИДЕО)

След близо осемгодишна пауза, българската етно формация Оратница се завръща с нов албум, обновен състав и предстоящ концерт на сцената на Vidas Art Arena на 12 септември.

С увличащия си микс от фоклорни мотиви, познати на поколения българи, съчетани с модерните елементи на дъбстеп, хип-хоп, drum and base мотиви, Оратница носят заряда на миналото и пулса на бъдещото в музиката си.

Специално в предаването "Студио Actualno" Ася Пинчева и Християн Георгиев разказаха подробности за ударното си завръщане и посланията, които искат да оставят чрез музиката си.

"Пандемията дойде, имахме малко метаморфози в състава на групата, доста понамаляха и концертите. Тогава и музиката остана на заден план. Обаче последните три години сме доста активни, пътуваме по различни фестивали в чужбина и започнахме да работим по новия албум", разказа Ася Пинчева пред камерите на Actualno.

Новият албум носи заглавието "STOPAN", вдъхновен от старо българско вярване, според което всяка нива, лозе, мост или къща има свой стопанин-пазител. Той най-често заема формата на смок, който носи добра енергия, различавайки се от стандартното възприятие, че змията е символ на опасност и поквара. Той е полезен, не бива да бъде убиван и дори му се приписват магически свойства. Сред тези вярвания е и представата, че смокът може със свиренето си да разпръсква облаците.

Именно тази символика се превръща в основа на концепцията за албума. За музикантите да бъдеш „стопанин“ има много по-дълбок смисъл от това просто да притежаваш нещо или да го определяш като „мое“. Идеята е противопоставена на чисто материалното разбиране за собствеността и е пренесена в съвременен контекст.

Артистите споделиха, че определено усещат промяна в начина си на работа от първия албум досега.

"Някой ако си пусне първия албум и след това четвъртия, ще открие много големи разлики, но мисля, че това е съвсем нормално. Всяка група се развива, музиката се развива, аранжиментите. Ние ставаме по-добри в нашите инструменти, пеене и идеи", сподели Пинчева.

Християн Георгиев добави, че според него човешкият фактор е много силен и често взаимоотношенията на хората в групата наподобяват семейните.

"Всеки има свой характер, своите интереси и за годините да задържиш екип, който да работи в една посока - особено творчески екип, където е основно креативна част - и да запазиш хармонични отношения е много трудно. Но мисля, че сме съумели, макар и с разлики в екипа", каза Георгиев.

На 12 септември във Vidas Art Arena групата ще изсвири "STOPAN" на живо за първи път, а билети за концерта можете да намерите в мрежата на Ticket Station.