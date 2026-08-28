“Нова Генерация” - когато музиката надскача времето си (ВИДЕО)

Последните години установихме, че много млади хора по някакъв начин искат да достигнат до нашата музика и това означава много за нас.

Това каза в предаването "Студио Actualno" музикантът Симеон Воев, във връзка с предстоящия концерт на група Нова Генерация на 15 септември, на сцената на Vidas Art Arena. Специален гост на концерта е инди пост-пънк групата Тлен. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station.

Основана в края на 80-те години, Нова Генерация има четири издадени албума и отваря пътя на пост-пънк и дарк уейв звука в България, вдъхновявайки поредица от групи с текстовете и мелодиите си. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Воев остава централна за идентичността на групата. Неговата мрачна поезия и сурова емоция белязват поколения музиканти и фенове, а творчеството му продължава да живее в изпълненията на Нова Генерация и до днес, въпреки че той отдавна не е между живите.

"Той беше много силна фигура, която оставя отпечатък с това, което прави. Дори в начина по който свири, по който се изразява, по който пее на концерти, на които сме свирили заедно...Неговото влияние просто е много силно", разказа Мони Воев за по-големия си брат Димитър.

За енергията, която носи творчеството на Димитър Воев, разказа и най-младото попълнение в състава на Нова Генерация - Александрина Александрова, която свири с групата от 2016 година.

"Аз съм един от най-големите фенове на неговото творчество и съм супер благодарна, защото това, което е оставил е много актуално и до днес. И според мен там е разковничето защо толкова много хора продължават да се припознават в нещата, които е изпял. Те са валидни и сега, и според мен просто са били много истински. Тогава не са се правили нещата заради някакъв тренд или заради одобрението на околните", сподели Александрова.

Александрина признава, че когато има възможност, често разпитва останалите музиканти за конкретни детайли от миналото - как точно са изпълнявали определени песни и как самият Воев е свирил отделните партии. За нея тези разкази са ценни, защото позволяват музиката да бъде пресъздадена възможно най-близо до начина, по който е звучала първоначално.

Повече за предстоящия концерт и какво още ни споделиха Мони Воев и Александрина - вижте в интервюто.