Глад за украинските деца: Руска атака унищожи склад на УНИЦЕФ в Киев

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) обяви унищожаването на запасите си от хуманитарна помощ в склад, разположен в село Чубинско, Киевска област, който беше обект на нападения от руските сили в четвъртък, съобщи френският вестник Le Monde. Складът, управляван от името на УНИЦЕФ, е съдържал „доставки, необходими за оцеляването на украинските деца и семейства“, засегнати от войната, съобщи организацията в петък в социалната мрежа X.

Тя подчерта, че „това възпрепятства предоставянето на жизненоважна помощ на най-уязвимите хора, особено с наближаването на поредната сурова зима".

Припомняме, че през юли складовете на УНИЦЕФ в Белогородка, също в Киевска област бяха ударени от руски въздушни удари. Това беше първият път, когато хуманитарен склад на УНИЦЕФ е бил напълно унищожен, което доведе до значителни загуби, оценени на близо 3,9 милиона долара, според информационната агенция Интерфакс-Украйна.

Осем ранени в Днепропетровска област

Руски въздушни удари раниха осем души в Днепропетровска област в четвъртък, съобщи в Telegram началникът на военната администрация на областта Олександър Ганджа.

По-конкретно, руска атака срещу град Павлоград е причинила пожар в супермаркет и е повредила къща. Седем души са ранени, трима от които са хоспитализирани в тежко състояние. Освен това руските сили са атакували четири населени места в област Никопол, ранявайки една жена. Ганжа съобщи и за руски атаки срещу град Кривой Рог. ОЩЕ: "Абсолютно циничен и подъл акт": Руска атака срещу цивилни в Кривой Рог (СНИМКИ)*