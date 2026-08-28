Спорт:

Глад за украинските деца: Руска атака унищожи склад на УНИЦЕФ в Киев

28 август 2026, 18:53 часа 405 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Глад за украинските деца: Руска атака унищожи склад на УНИЦЕФ в Киев

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) обяви унищожаването на запасите си от хуманитарна помощ в склад, разположен в село Чубинско, Киевска област, който беше обект на нападения от руските сили в четвъртък, съобщи френският вестник Le Monde. Складът, управляван от името на УНИЦЕФ, е съдържал „доставки, необходими за оцеляването на украинските деца и семейства“, засегнати от войната, съобщи организацията в петък в социалната мрежа X.

Тя подчерта, че „това възпрепятства предоставянето на жизненоважна помощ на най-уязвимите хора, особено с наближаването на поредната сурова зима".

Припомняме, че през юли складовете на УНИЦЕФ в Белогородка, също в Киевска област бяха ударени от руски въздушни удари. Това беше първият път, когато хуманитарен склад на УНИЦЕФ е бил напълно унищожен, което доведе до значителни загуби, оценени на близо 3,9 милиона долара, според информационната агенция Интерфакс-Украйна.

Осем ранени в Днепропетровска област

Руски въздушни удари раниха осем души в Днепропетровска област в четвъртък, съобщи в Telegram началникът на военната администрация на областта Олександър Ганджа.

По-конкретно, руска атака срещу град Павлоград е причинила пожар в супермаркет и е повредила къща. Седем души са ранени, трима от които са хоспитализирани в тежко състояние. Освен това руските сили са атакували четири населени места в област Никопол, ранявайки една жена. Ганжа съобщи и за руски атаки срещу град Кривой Рог. ОЩЕ: "Абсолютно циничен и подъл акт": Руска атака срещу цивилни в Кривой Рог (СНИМКИ)*

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
УНИЦЕФ руска атака война Украйна украински деца
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес