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"Северният регион формира единно цяло": Швеция ще разположи военни части във Финландия

28 август 2026, 21:29 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Северният регион формира единно цяло": Швеция ще разположи военни части във Финландия

Швеция ще разположи военни части във Финландия тази есен, за да засили териториалната отбрана срещу нахлувания с дронове. "Сътрудничеството в областта на отбраната между Финландия и Швеция прави нова крачка напред днес", потвърди в платформата Х президентът на Финландия Александър Стуб.  Според него сътрудничеството ще подобри способността да откриват и противодействат на дронове.

"Северният регион формира единно цяло. Ние си доверяваме един на друг и заедно сме по-силни. Сътрудничеството подкрепя и възпирането и отбраната на НАТО", посочва още той. 

Решението идва на фона на нахлулия преди дни руски разузнавателен самолет Ил-20 във финландското въздушно пространство, което бе причина и за привикване на руския посланикв страната. ОЩЕ: Търси обяснение за самолета: Финландия привика руския посланик

След сътрудничеството в авиацията и ВМС - дойде ред и на борбата с дронове

Сътрудничеството ще увеличи способността на Финландия да открива и да се бори с дронове. То допълва националните мерки на Финландия за справяне със заплахите от дронове, произтичащи от руската агресия срещу Украйна, се казва в съобщение на шведското правителство

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Сътрудничеството демонстрира способността на страните да работят заедно и да поемат отговорност за сигурността в региона и на източния фланг на НАТО.

Министърът на отбраната на Финландия Анти Хакканен добави, че сътрудничеството в авиацията и военноморските сили вече е неразделна част двустранно и скандинавско сътрудничество.

"Естествено е сега да го развием допълнително чрез сътрудничество за териториално наблюдение и защита на териториалната цялост, в пълно съответствие с работата, извършвана в рамките на НАТО. Като работим заедно, ние укрепваме възпирането и отбраната на НАТО", казва той. 

"Като членове на НАТО, колективната отбрана е централна част от нашето сътрудничество. Като съюзници, Швеция и Финландия споделят общо виждане за важността на силното възпиране и отбрана в региона на Балтийско море и на източния фланг на НАТО. Ние непрекъснато развиваме способността си да работим заедно със съюзниците си и непрекъснато преглеждаме възможностите да допринесем за това по ефективен начин", каза министърът на отбраната на Швеция Министър на отбраната Пол Йонсон в съобщение, цитирано от шведското правителство. ОЩЕ: Пламна финландски завод на руската граница, пазещ спомен от връзките със СССР (ВИДЕО)

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Финландия Швеция НАТО Източен фланг
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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