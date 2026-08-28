"Северният регион формира единно цяло": Швеция ще разположи военни части във Финландия

Швеция ще разположи военни части във Финландия тази есен, за да засили териториалната отбрана срещу нахлувания с дронове. "Сътрудничеството в областта на отбраната между Финландия и Швеция прави нова крачка напред днес", потвърди в платформата Х президентът на Финландия Александър Стуб. Според него сътрудничеството ще подобри способността да откриват и противодействат на дронове.

"Северният регион формира единно цяло. Ние си доверяваме един на друг и заедно сме по-силни. Сътрудничеството подкрепя и възпирането и отбраната на НАТО", посочва още той.

Решението идва на фона на нахлулия преди дни руски разузнавателен самолет Ил-20 във финландското въздушно пространство, което бе причина и за привикване на руския посланикв страната. ОЩЕ: Търси обяснение за самолета: Финландия привика руския посланик

Defence cooperation between Finland and Sweden is taking a new step forward today. Finland and Sweden are jointly strengthening the surveillance and protection of Finland's territorial integrity. The cooperation will enhance our ability to detect and counter drones.



The Nordic… — Alexander Stubb (@alexstubb) August 28, 2026

След сътрудничеството в авиацията и ВМС - дойде ред и на борбата с дронове

Сътрудничеството ще увеличи способността на Финландия да открива и да се бори с дронове. То допълва националните мерки на Финландия за справяне със заплахите от дронове, произтичащи от руската агресия срещу Украйна, се казва в съобщение на шведското правителство.

Сътрудничеството демонстрира способността на страните да работят заедно и да поемат отговорност за сигурността в региона и на източния фланг на НАТО.

Министърът на отбраната на Финландия Анти Хакканен добави, че сътрудничеството в авиацията и военноморските сили вече е неразделна част двустранно и скандинавско сътрудничество.

"Естествено е сега да го развием допълнително чрез сътрудничество за териториално наблюдение и защита на териториалната цялост, в пълно съответствие с работата, извършвана в рамките на НАТО. Като работим заедно, ние укрепваме възпирането и отбраната на НАТО", казва той.

"Като членове на НАТО, колективната отбрана е централна част от нашето сътрудничество. Като съюзници, Швеция и Финландия споделят общо виждане за важността на силното възпиране и отбрана в региона на Балтийско море и на източния фланг на НАТО. Ние непрекъснато развиваме способността си да работим заедно със съюзниците си и непрекъснато преглеждаме възможностите да допринесем за това по ефективен начин", каза министърът на отбраната на Швеция Министър на отбраната Пол Йонсон в съобщение, цитирано от шведското правителство. ОЩЕ: Пламна финландски завод на руската граница, пазещ спомен от връзките със СССР (ВИДЕО)