1000 дрона на ден срещу Русия: Зеленски обяви плановете на Украйна (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия си е поставил за цел украинската отбранителна промишленост значително да увеличи производството на дронове с голям обсег на действие, с амбицията да произвеждат по 1000 на ден, за да може да реагира по-ефективно на руски удари и да увеличи натиска върху Русия, съобщи френският вестник Le Monde, позовавайки се на украинския президент Володимир Зеленски и информационна агенция РБК - Украйна.

Според държавния глава, Украйна в момента произвежда средно по 300 дрона на ден.

Във видеообръщението си, публикувано в Telegram - Зеленски също така призова за значително ускоряване на производството на дронове-прехващачи, предназначени по-специално за противодействие на реактивните дронове „Шахед“, използвани широко от Русия. ОЩЕ: Глад за украинските деца: Руска атака унищожи склад на УНИЦЕФ в Киев

Икономическите и логистични последици в Русия

Според украинския президент, украинските въздушни удари с голям обсег вече имат значителни икономически и логистични последици в Русия.

Той заявява, че руските запаси и износ на бензин са намалели, логистиката е изправена пред трудности, а Москва е започнала за първи път да внася бензин и да подкрепя финансово своите петролни компании. Той предупреждава, че тези загуби ще се увеличат, ако Русия откаже да се ангажира със сериозни преговори за прекратяване на войната.

Русия се оплаква от Украйна, докато я атакува

На този фон Русия твърди, че руските подразделения за противовъздушна отбрана „прихванали и унищожиха 112 украински дрона“ през деня в петък. Тези операции са се провели над руска територия, както и над анексирания Крим и Черно море, съобщи министерството на отбраната н Русия в съобщение в Telegram.

Самата Русия пък е атакувала Украйна със седем ракети и 96 бойни дрона, съобщиха украинските военновъздушни сили. Русия изстреля седем ракети-дрона С-8000 „Бандерол“ и 96 ударни дрона, включително повече от 70 реактивни дрона в петък, съобщиха украинските ВВС в Telegram. „Повечето от вражеските дронове бяха насочени към столицата на Украйна“, Киев", се добавя още в съобщението. Украинските военновъздушни сили са свалили или неутрализирали шест от седемте ракети-дрона, както и 73 ударни дрона. ОЩЕ: "Отче наш, бензин насъщен ни дай": Молитви в Русия при рекорд от украински удари. Захарова се сети, че Кание Уест е нацист (ВИДЕО)