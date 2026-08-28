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Експлозии и пожар: Складове горят след руски удар край Киев (ВИДЕО)

28 август 2026, 22:57 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Telegram/Денис Харитонов_21
Експлозии и пожар: Складове горят след руски удар край Киев (ВИДЕО)

Складове горят в резултат на руско нападение в Община Буча, Киевска област. Пожарът е бил съпроводен с експлозии. Това съобщи в своя официален канал в Телеграм Тимур Ткаченко, военновременният ръководител на Киевска област. Има неофициална информация, че руски дронове с реактивни двигатели са уцелили складове за боеприпаси. Движението по магистрала М-06 Киев-Чоп от км 15 до 32 е временно спряно.

На мястото на инцидента работят аварийни служби. Спасители отстраняват последствията от нападението и правят всичко възможно, за да локализират пожара. Информация за жертвите, мащаба на щетите и други последици се уточнява. 

Беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA също съобщава за мащабен пожар, избухнал на магистралата към Житомир, близо до Киев, след мощна експлозия. Пламъците вече са се разпространили към близката гора, пише още медията и разпространява видео. ОЩЕ: Русия и Украйна взаимно унищожават огромни складове, пострадали хора и теч на амоняк в Киев (ВИДЕО)

Русия атакува по-рано и склад за книги

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Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че се страхува от книги. Той коментира удар с руски дрон от петък сутринта срещу склад за книги на украински издателства. „В миналото Руската империя забраняваше украинските книги. Днес руски дронове подпалват складове, пълни с тях. Различни оръжия, но същата мания. И същият провал “, добави той в пост в платформата Х.

„Украинските книги ще продължат да се печатат и четат. Украинската култура ще продължи да блести все повече. Украйна ще си остане Украйна “, продължи украинският външен министър, призовавайки партньорите на Киев да „защитават това, което Русия се стреми да унищожи“ и да осигурят повече противовъздушна отбрана, пише френският вестник Le Monde. ОЩЕ: 1000 дрона на ден срещу Русия: Зеленски обяви плановете на Украйна (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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