Експлозии и пожар: Складове горят след руски удар край Киев (ВИДЕО)

Складове горят в резултат на руско нападение в Община Буча, Киевска област. Пожарът е бил съпроводен с експлозии. Това съобщи в своя официален канал в Телеграм Тимур Ткаченко, военновременният ръководител на Киевска област. Има неофициална информация, че руски дронове с реактивни двигатели са уцелили складове за боеприпаси. Движението по магистрала М-06 Киев-Чоп от км 15 до 32 е временно спряно.
На мястото на инцидента работят аварийни служби. Спасители отстраняват последствията от нападението и правят всичко възможно, за да локализират пожара. Информация за жертвите, мащаба на щетите и други последици се уточнява.
WATCH: Major explosion and apparent secondary detonations observed near the M06 Zhytomyr highway in Kyiv region's Bucha district.— Clash Report (@clashreport) August 28, 2026
Multiple accounts claim a Russian Geran-4 jet-powered drone struck an ammunition depot, but this has not been independently confirmed.
The footage… pic.twitter.com/7KU0u5vunb
Беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA също съобщава за мащабен пожар, избухнал на магистралата към Житомир, близо до Киев, след мощна експлозия. Пламъците вече са се разпространили към близката гора, пише още медията и разпространява видео. ОЩЕ: Русия и Украйна взаимно унищожават огромни складове, пострадали хора и теч на амоняк в Киев (ВИДЕО)
😱 A massive fire broke out on the Zhytomyr highway near Kyiv following a powerful explosion— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026
The flames have already spread to the surrounding forest. pic.twitter.com/3OuBD2ffHD
Русия атакува по-рано и склад за книги
Междувременно украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Русия, че се страхува от книги. Той коментира удар с руски дрон от петък сутринта срещу склад за книги на украински издателства. „В миналото Руската империя забраняваше украинските книги. Днес руски дронове подпалват складове, пълни с тях. Различни оръжия, но същата мания. И същият провал “, добави той в пост в платформата Х.
„Украинските книги ще продължат да се печатат и четат. Украинската култура ще продължи да блести все повече. Украйна ще си остане Украйна “, продължи украинският външен министър, призовавайки партньорите на Киев да „защитават това, което Русия се стреми да унищожи“ и да осигурят повече противовъздушна отбрана, пише френският вестник Le Monde. ОЩЕ: 1000 дрона на ден срещу Русия: Зеленски обяви плановете на Украйна (ВИДЕО)