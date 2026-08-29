Bloomberg разкрива: Каква е реалната заплаха от руско нападение срещу НАТО

Европейски представители са убедени, че липсват доказателства, сочещи, че Русия се готви за конвенционално нападение срещу НАТО или някоя от балтийските държави, като по този начин опровергават информации, според които именно това е било основната тема на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва тази седмица, пише Bloomberg. Сред темите на визитата вероятно са били прекратяването на войната срещу Украйна, потвърждаването на ангажимента по Член 5 на НАТО за колективна отбрана при евентуално нападение, както и въпросът за войната с Иран – по данни на запознати източници, пожелали анонимност поради деликатния характер на въпроса.

Тръмп изобщо не е загрижен



Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю за Axios в четвъртък, 27 август, че не се притеснява, че Русия може да атакува държави от НАТО.

Пред Axios той отново посочи, че Ратклиф не е отправял такова предупреждение. Но стигна и по-далеч с думите: „Не съм загрижен... изобщо. Няма никакъв проблем“. Това е бил отговорът му на въпрос за възможна руска провокация срещу държави от НАТО.

„Ратклиф се среща с руския си колега веднъж на шест месеца или веднъж годишно. Те поддържат много добри отношения. Нямаше никакво послание и нямаше нищо необичайно“, каза още Тръмп.

Две часа по-късно, в разговор с репортери, той беше попитан отново дали САЩ са отправили предупреждение към руския диктатор Владимир Путин относно потенциални атаки срещу страните от НАТО. Тръмп заяви, че не иска да коментира, но добави: „Те няма да атакуват територията на НАТО". ОЩЕ: Тръмп: "Изобщо не съм загрижен" дали Русия ще атакува НАТО