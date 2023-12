Украйна се оплаква от недостиг на снаряди, но унищожи "Солнцепек" и танк Т-90 (ВИДЕО)

"Има проблем с боеприпасите, особено съветските – 152-милиметровите и 122 милиметровите. Сега тези проблеми са факт по цялата фронтова линия. Обемите, с които разполагаме, не са достатъчни за нуждите ни. Затова, приоритизираме и реорганизираме плановете си според това, с което разполагаме", заяви Тарнавски пред Reuters. Той добави, че и руската армия има проблеми с боеприпасите.

Междувременно, излязоха нови видеокадри на успешни украински удари с дронове срещу тежка руска военна техника. И двете видеа са от района на Кринки – на 30 километра североизточно от град Херсон и на 2 километра източно от река Днепър.

В първия случай, при съвместна операция на украинските морски пехотинци и украинските специални части е успешно поразена руска термобарична ракетна система ТОС-1 "Солнцепек":

Ukrainian Marines of the 36th Marine Brigade also released footage of a destroyed TOS-1A near Krynky. Could be the same, unclear. pic.twitter.com/xqC0TuQtMR