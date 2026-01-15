Украйна строи първите подземни детски градини

Украйна планира да създаде нов модел на социална инфраструктура, която едновременно ще изпълнява образователни и защитни функции, адаптирайки се към постоянната заплаха от обстрел в Запорожка област. Очаква се скоро да бъде обявен търг за изграждането на първите подземни детски градини, които да отворят до септември 2026 г., съобщи РБК-Украйна. Проектът е пилотен не само за региона, но и за цяла Украйна, тъй като съчетава пълноценно предучилищно образование с подслон за деца и персонал.

Приоритет

В доклада се отбелязва, че подземните детски градини ще бъдат проектирани с оглед на всички изисквания за безопасност. Съоръженията ще могат да се използват като защитни конструкции по време на въздушни нападения и евентуални ракетни удари. Подземният формат минимизира рисковете, дори когато заплахите остават високи, съобщава РБК-Украйна.

Запорожка област разглежда подземното строителство като стратегически приоритет. В бъдеще плановете предвиждат изграждането не само на детски градини, но и на медицински заведения, административни сгради и електрически подстанции под земята. Това би трябвало да осигури непрекъснатата работа на критичната инфраструктура и да подобри защитата на цивилното население.

Безопасност

Всички нови проекти и проекти за реконструкция в региона ще преминат задължителни проверки за безопасност. Дори предвид отдалечеността на региона от фронтовата линия, рискът от удари остава, така че подходът към строителството се преразглежда систематично.

Проектът ще бъде част от постепенния преход на града към инфраструктура, която съчетава функционалност и безопасност в едно пространство.

