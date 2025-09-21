Украйна удари руски хеликоптери и радар в Крим, представи мощен подводен дрон (ВИДЕО)

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) унищожи три руски хеликоптера Ми-8 и радарна станция на окупирания полуостров Крим, похвали се агенцията на 21 септември. „Въздушният флот на руските нашественици във временно окупирания Крим отново е намален в резултат на успешни бойни операции“, написа разузнаването в Telegram. Не е разкрито точното местоположение на удара, но полуостровът остава една от ключовите цели за украинските операции срещу руската военна инфраструктура от началото на пълномащабната инвазия.

Унищоженията

Ми-8 е хеликоптер със среден товарен капацитет, широко използван от Русия за транспорт, разузнаване и бойна подкрепа. Той може да превозва войски и оборудване, или да бъде оборудван като боен хеликоптер.

Унищожената радарна станция е идентифицирана като 55Zh6U Nebo-U - мобилна система за ранно предупреждение, способна да открива стелт самолети и крилати ракети на големи разстояния. Такива радари предоставят ключови данни за целеуказване за ракетни системи "земя-въздух".

На 9 септември от ГУР съобщиха, че е нацелил две радарни станции, а на 1 септември заявиха, че са унищожили два хеликоптера Ми-8 и са ударили руски влекач: Руски хеликоптери и влекач срещнаха своя "нещастен край" в Крим - с любезното съдействие на Украйна (ВИДЕО).

Украйна има нов подводен дрон, може да е ударил Кримския мост

Междувременно Украйна представи своя подводен дрон TLK-150 "Толока" на изложението Defense Tech Valley 2025 в Лвов, съобщи украинският военен новинарски сайт Militarnyi на 19 септември. Въпреки че платформата е известна от около година, едва сега тя бе представена публично. Системата разполага с три варианта, способни да поразяват цели на разстояние до 2000 километра.

Компактният TLK-150 е проектиран за тайни операции точно под повърхността, като използва електрическо задвижване, за да избегне откриване и да проникне в руските отбранителни системи, пише специализираното издание Defense Express.

По-големите модели включват TLK-400 - с обхват от 1200 километра и полезен товар от 500 килограма, и TLK-1000, който е с дължина до 12 метра, пренася 5000 килограма и може да достигне цели на разстояние до 2000 километра.

Генералният щаб на Украйна представи дрона в социалните мрежи на 19 септември. „Въоръжените сили на Украйна скоро ще получат редица нови системи, включително дронове, безпилотни лодки, наземни роботизирани комплекси и оборудване за електронна война“, заявиха от армията.

Президентът Володимир Зеленски за първи път представи дрона "Толока" на срещата на върха „Подкрепете Украйна“ през февруари, като подчерта способността му да нанася удари по кораби, пристанища и руски стратегически цели.

Представянето се случва на фона на фокуса на Киев върху прецизни удари срещу руската инфраструктура. През юни Службата за сигурност на Украйна проведе третата си атака срещу Кримския мост, който е ключов маршрут за снабдяване и транспорт на руските сили към окупираните украински територии. Макар точната причина за повредата на подводните опори на моста да остава неясна, някои експерти по отбрана предполагат, че дронът "Толока" може да е изиграл роля.

От 2022 г. насам Украйна постоянно разширява флота си от морски дронове, като интегрира безпилотни морски системи в бойните операции. Киев многократно е използвал морски дронове, за да нанесе тежки загуби на руските активи в Черно море, припомня Kyiv Independent.

