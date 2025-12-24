Франция осъди визовите ограничения на САЩ срещу Тиери Бретон

Френското правителство днес осъди забраната на достъп до САЩ, наложена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп върху бившия еврокомисар Тиери Бретон, който помогна за приемането на Закона за цифровите услуги на ЕС, засягащ и редица водещи американски технологични компании, предаде Ройтерс. "Франция остро осъжда визовите ограничения, наложени от САЩ върху Тиери Бретон – бивш министър и еврокомисар, както и на четири други видни европейски личности", написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в Х.

Визовите ограничения

Администрацията на Тръмп наложи визови ограничения на Бретон и други лица, свързани с кампании против дезинформацията, за които, в рамките на кампания срещу европейските правила, твърди, че са участвали в цензуриране на американски социални мрежи.

Бретон – бивш финансов министър на Франция и еврокомисар за вътрешния пазар в периода 2019-2024 г. - е най-изтъкнатата фигура със забрана за достъп.

Заместник държавният секретар на САЩ Сара Роджърс при налагането на ограниченията вчера заяви, че Бретон е "мозъкът" зад Закона за цифровите услуги на ЕС, в чиято защита тази сутрин се изказа и Баро.

"Законът за цифровите услуги беше демократично приет в Европа, за да гарантира, че това, което е незаконно офлайн, също така е незаконно и онлайн. Той няма абсолютно никакъв извънтериториален обхват и по никакъв начин не засяга САЩ", написа френският външен министър в "Екс".

Самият Бретон също осъди наложената му визова забрана.