ПВО системи стрелят по украински дронове над Москва, Русия атакува Киев (ВИДЕО)

Тревога бе обявена в руската столица Москва, след като бе съобщено за предполагаем украински дрон над града. Очевидци съобщават, че властите са задействали противовъдушната отбрана, като има информация за свален безпилотен апарат. Според някои, е стреляно по обект, приличащ на хеликоптер. Действието се е развило над квартал Наро-Фоминск в Москва.

По-рано Росавиация въведе т.нар. план „Килим“ на летище Внуково, като временно спря полетите. Ограниченията засегнаха и летище Калуга.

Руски дронове пък атакуваха украинската столица Киев, заяви Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на града, предаде Ройтерс. Един човек е затрупан в разрушена при атаката къща, а фрагменти от дронове са паднали в два района на града.

