Уволнен ли е Герасимов от поста началник на генералния щаб на руската армия? (СНИМКИ)

Изтекъл документ на портала за нормативни актове на Руската федерация предизвика догадки дали началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов не се е разделил с поста си.

На един от документите, където би трябвало да стои неговият подпис, се вижда подписът на новия изпълняващ длъжността - генерал-полковник Виктор Познихир, отбелязва руският телеграм канал "Можем объяснить". По каква причина се е появил негов временен заместник остава неясно. За последно новини за Герасимов имаше на 26 февруари, когато е взел участие при награждаването на военнослужещи. Where is Gerasimov? Well, he is reportedly dismissed as Chief of the Russian General Staff. According to Russian media, Lieutenant General Viktor Poznihir will temporarily perform the duties of the Chief of the General Staff.



The question remains. Where is Gerasimov?… pic.twitter.com/QggXEVqv6A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2024 Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

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