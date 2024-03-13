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Уволнен ли е Герасимов от поста началник на генералния щаб на руската армия? (СНИМКИ)

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Уволнен ли е Герасимов от поста началник на генералния щаб на руската армия? (СНИМКИ)
Снимка: Mil.ru / CC BY 4.0

Изтекъл документ на портала за нормативни актове на Руската федерация предизвика догадки дали началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов не се е разделил с поста си.

На един от документите, където би трябвало да стои неговият подпис, се вижда подписът на новия изпълняващ длъжността - генерал-полковник Виктор Познихир, отбелязва руският телеграм канал "Можем объяснить".

По каква причина се е появил негов временен заместник остава неясно.

За последно новини за Герасимов имаше на 26 февруари, когато е взел участие при награждаването на военнослужещи.

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