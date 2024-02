Путин не спира, а заглушава и дискредитира протестите срещу войната (ВИДЕО)

За вчерашния протест, който се развива традиционно по следния начин – поставяне на цвета пред Паметника на незнайния воин, имаше сигнали, че ще има провокации от пропутински групировки. Протестът, който отбелязва ден 500 от частичната мобилизация в Русия, беше подкрепен от руския политик Максим Кац и от приближени до Алексей Навални, като те призоваха привържениците си да дойдат, но на място имаше не повече от 200 души, предимно жени на мобилизирани руснаци.

В крайна сметка нямаше провокации предвид слухове, че са обещавани по 1000 рубли на пропутински настроени, за да дойдат на място и да предизвикат напрежение, но бяха арестувани 27 души, предимно мъже, повечето предполагаемо журналисти, включително чуждестранни.

В опит да предотврати арестите, лицето на "Път към дома" Мария Андреева поиска от руските милиционери да пуснат един от задържаните, защото е роднина на мобилизиран и не е направил нищо. За кратко имаше инфромация, че и тя е арестувана, но руският опозиционен телеграм канал SOTA съобщи, че тя се е свързала с останалите активисти след около два часа и всичко с нея е наред:

Впоследствие, SOTA съобщи, че задържаните журналисти били пуснати:

В дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) пише, че Кремъл има исторически опит със социални движения заради войната в Афганистан и затова вероятно арестите са направени с цел по-ограничено отразяване на инициативата на "Път към дома". От ISW напомнят за Обединените комитети на майките на руските войници и как заради тях съветската военна машина е била принудена да направи сериозни реформи – сега руската пропаганда в лицето на Владимир Соловьов атакува "Път към дома" по доста смешен начин: това били жените, не майките на войниците, войниците сами трябвало да говорят, а не жените им. От ISW четат това като тактика на Путин – не да се опитва да заглуши изцяло протестиращите, както в СССР, което не е успяло, а да ги дискредитира и да ги държи в миниманса.

Говорителят на украинското министерство на отбраната Иларион Павлюк предупреди, че украинският парламент не трябва да губи много време по проекта за мобилизацията в Украйна, а да действа стегнато и експедитивно, защото украинската армия не разполага с време. Павлюк напомни, че неслучайно в този законопроект е предвидено да има максимална служба от 36 месеца, защото никой не може да издържи "да бяга безкрайно". Вече се появиха критики как този срок не е съобразен с реалностите на войната – например едно е 36 месеца в Авдеевка и друго 36 месеца в снабдяването, както и че ще се стигне до масово освобождаване от служба на много опитни хора в един момент, без сигурност дали ще бъдат адекватно заместени: Внесоха за гласуване Закона за мобилизация в Украйна: Кои са основните моменти в него?

На този фон, говорителят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Майк Джонсън обяви, че следващата седмица ще подложи на гласуване законопроект за спешна помощ за Израел без такава за Украйна. Пакетът е от 17,6 млрд. долара, предаде Fox News, телевизионният рупор на републиканците. От Белия дом обявиха, че няма да се съгласят на пакет за Израел без пакет за Украйна. Джонсън вече опита да прекара пакет само за Израел и това беше блокирано в Сената - сега той обвинява Сената, че се готви да представи текст за Украйна, Израел и реформа в граничната политика на САЩ без да говори за това с Камарата на представителите и че Камарата на представителите щяла да поеме водещата роля.

Интересен материал се появи във Forbes – за успешен украински удар от август 2023 година в оптично-механичния завод "Загорск" при Москва. Той произвежда лещи за камерите на руските дронове "Ланцет" - и изглежда ударът е бил толкова добър, че руснаците още не могат да поправят щетите, съответно производството на този вид много ефективни руски дронове е доста затруднено и чак сега, в края на януари 2024 година, нещата от руска гледна точка почват да се оправят.

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете през изминалото денонощие се е понижила – 66 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 77 предишното денонощие. Най-горещата точка остава Авдеевка – 30 отбити руски пехотни атаки има там за последните 24 часа според официалните украински данни, като в никой друг участък на фронта няма двуцифрено число. На второ място е Лиманското направление, с 8 отбити руски пехотни атаки по линията на Серебрянското горско стопанство, Билохоровка, Терно и Ямполовка (10-15 километра западно от Кремена).

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, посочва в свой анализ, че в момента най-голямото струпване на руски военни части е при Авдеевка, Бахмут и в направлението Купянск. В направлението към Лиман няма толкова много резерви, но там руснаците действат на по-тесен фронт, констатира Машовец. И добавя, че на трето място по численост руснаците са струпали свои сили на източния бряг на река Днепър. По думите му, в това направление има и оперативни резерви, готови да се намесят, ако Кринки почне да се превръща в истинска изходна точка за заплаха за Крим. Руснаците имат около 60 000 войници оперативен резерв, но с малко оръжие и военна техника, като стратегическият резерв не е формиран на необходимото ниво, добавя Машовец, който счита, че качеството на тези резерви не е добро и се съмнява искрено, че руснаците могат да ги осигурят с достатъчно бронирана техника, след като едва компенсират загубите си в техника на фронта, за биещите се на първа линия. Нещо повече – според него нещата в момента стоят така, че Путин и режимът му не могат да почнат да трупат оръжие, за да предизвикат НАТО, разчитат на помощ от Северна Корея и Иран и в моментът, в който западният военнопромишлен комплекс вдигне оборотите на производство достатъчно, тогава времето на Путин и марионетките му бързо ще свърши.

(КАРТА) В най-горещата точка на фронта – Авдеевка, остава неяснотата за югоизточните покрайнини на града, при почивния комплекс "Царски лов". Единственото сигурно е, че ситуацията там се променя постоянно – нови видеокадри от украински дрон оператори показват как опитващите се да установят по-сигурен плацдарм от "Царски лов" с крайна цел бившата авиобаза "Зенит" (отдавна превърната в укрепен бункер от украинците) руски войници биват безмилостно бомбардирани с дронове отново и отново. Всичко това дава ясна представа, че не може да става и дума за сигурен руски контрол на района, макар че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в обзора си, че руснаците консолидирали заетите позиции и вече има боеве в покрайнините на "Зенит". А руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов уверява в обзора си, че руските военни изтласкали украинците от района на коксохимичния завод, до Степово (4-5 километра северозападно от Авдеевка). Геолокализирани кадри няма, а използваният от Пегов език е много неясен - дали има предвид овладяване на нови позиции при завода или че заводът е завладян.

Avdiivka, Tsarska Okohta (southern flank) - Russian claims of control of the district are overblown as proved by FPV crews operating in the area (with commentary). https://t.co/zooWXTnA5F pic.twitter.com/NgtslNH5rC

Що се отнася до Кринки, на източния бряг на река Днепър (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от град Днепър), Машовец коментира, че самият той няма информация за разширение на украинския плацдарм там, а напротив – има информация, че руснаците атакуват, като вече успяват да съчетават пехотни атаки с артилерийско прикритие плюс разузнаване с дронове за определяне на украинските позиции т.е. разузнаване с бой. Съответно, украинският о.з. полковник счита, че качеството на руското командване за района се повишава. И вижда следното развитие от руска гледна точка – първо, да се изтикат изцяло украинците от горската местност южно от Кринки и особено от път Т-22-06, за да нямат проблеми с логистиката. След това – пълно унищожение на украинския плацдарм.

Същевременно, руски пропагандист открито заяви – Кринки се мъчим да го прочистим вече 4 месеца и не сме близо до успех:

Propagandists admit: Russian army has been trying to recapture the "woodsman's cabin" for four months at the cost of huge losses



He is talking about the village of Krynki in the Kherson region of Ukraine on the left bank of the Dnipro. It was recently reported that the AFU had… pic.twitter.com/3srIfvsHh4