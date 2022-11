В Държавната дума предложиха да се увеличи срокът на службата в руската армия

„Сегашният формат не предполага качествена подготовка на войниците. Много е трудно и проблематично да се обучават и подготвят за една година. Но две години е оптималният вариант. Това е навременна и необходима мярка, която трябва да се приложи, за да повишим възможно най-бързо бойната готовност на нашата армия“, смята Шеремет.

ОЩЕ: След 8 месеца война: Путин възложи на правителството да снабди армията с необходимата екипировка

Той се надява въпросът за увеличаване на срока на военната служба да бъде внесен за разглеждане от депутатите в Държавната дума.

Председателят на Комисията по отбрана към Съвета на федерацията Виктор Бондарев също съобщи, че връщането на двугодишната служба в руската армия ще бъде дискутирано.

Но по-късно в същия ден от пресслужбата на Комитета по отбрана съобщиха, че не са внасяни законодателни инициативи за промяна на срока на военната служба.

