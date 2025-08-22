Тунчев разкри слабостите на Арда срещу Ракув и остана обнадежден за реванша

Наставникът на Арда Кърджали Александър Тунчев даде своята оценка за представянето на неговия тим срещу Ракув. "Небесносините" се бориха мъжки, но загубиха с 0:1 в първия мач от плейофите за влизане в Лигата на конференциите. Гредата пък спря Лъчезар Котев от това да вкара изравнителното попадение. Това е първа загуба за кърджалии в надпреварата, след като записаха две равенства и две победи.

Тунчев вярва в шансовете на Арда в реванша

Тунчев разкри с какво Ракув го е изненадал и какво е попречило на Арда да стигне до равенството или нещо повече: "Очаквах футболистите на Ракув да бъдат по-агресивни, очаквах първите 15 минути да направят по-голям натиск. Напротив, те ни оставиха да играем и някак си след това ние се успокоихме малко и започнахме да допускаме неточности, една от които доведе до гол в нашата врата.

"Не успяхме да стигнем по-близко до наказателното поле, защото днес двете ни крила не бяха толкова активни. Не успяхме да задържим топката по-дълготрайно в противниковата половина. Те се защитаваха доста добре и ние трябваше да имаме повече търпение. Опитвахме се с някакви топки зад гърба в тяхната половина да намерим наш футболист, което беше доста трудно и неправилно. Да, имахме 1-2 удара от далечно разстояние, имаше ситуации вътре в наказателното поле, ситуации, които трябваше да ги изиграем по по-добър начин", заяви родният специалист.

Александър Тунчев е категоричен, че съперникът не е направил нещо, с което да го изненада, но Арда не се е възползвал от възможностите си: "Очаквахме това от тях. Бяха много дисциплинирани в моментите, в които губеха топката, веднага всички отиваха за нея и опитваха да бъдат агресивни. Това, което видях, че след 75-а минута се дръпнаха. Явно решиха да пазят резултата и тогава ние трябваше да натиснем и да бъдем малко по-концентрирани."

Накрая той коментира шансовете на Арда да елиминира Ракув в реванша: "Ние все още имаме шанс. Да, Ракув са фаворити, няма спор. Това, което казах и преди мач. Това е опитен отбор, който в последните няколко години играе в Европа. Имаме си своите шансове и се надявам да се възползваме от тях."

