От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

Какво значеше един от последните към момента постове на американския президент Доналд Тръмп, публикуван преди четири часа в социалната му платформа Truth Social и видимо адресиран до Путин? Пост, в който Тръмп съвсем ясно говори за атаки срещу страната агресор, за да се спечели войната. Че отгоре на всичко след този пост Тръмп публикува и снимка, на която сочи с пръст към гърдите на руския лидер Владимир Путин?

Според известния руски социолог Игор Ейдман с този пост Тръмп недвусмислено заплаши Путин. А защо се стигна до това? Защото по-рано днес външният министър на Путин Сергей Лавров просто отряза Тръмп с неговото предложение за организиране на среща между Путин и Зеленски. И то при положение, че Тръмп изглеждаше доста убеден, че е успял да договори такава среща, при това се спрягаше и времето, когато тя трябваше да се състои - след 2 седмици. И сега се оказва, че Путин няма намерение да се среща със Зеленски преди да бъде изпълнено едно условие, което той добре знае, че е нереално да бъде осъществено поради обективни причини. Припомнете си изказването на Лавров от днес: Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

Когато един нарцисист бъде отхвърлен...

Тръмп май започва да подозира, че Путин го разиграва, смята руският анализатор Ейдман. А как ще реагира на това натура като американския президент? Ето какво дословно пише Ейдман в профила си във Фейсбук:

"От любовта до омразата има само една крачка. Отхвърлените любовници често се обиждат. А ако един нарцисист бъде отхвърлен, той може да си отмъсти. Путин, чрез Лавров, на практика каза на Тръмп да върви по дяволите и че няма да се среща със Зеленски. В същото време руски ракети удариха завода на американската компания Flex-Ukraine (Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна). Тръмп, който устрои триумфален прием на Путин в Аляска и не получи нищо в замяна, изглежда смешно и жалко в тази ситуация."

Това, от което Путин истински се страхува

Така че, според Ейдман, Тръмп вече отправя заплаха към Путин и то с това, от което знае, че той истински се страхува - това не са санкциите, а удари във вътрешността на Русия с далекобойни оръжия.

"Очевидно американският президент отново е започнал да подозира, че го водят за носа, ядосан е и се опитва да изнудва Путин. И знае от какво се страхува руският диктатор. Не от нови санкции, а от американски оръжия с голям обсег в ръцете на Украйна."

Припомнете си поста на Тръмп - Тръмп с намек към Украйна: Нападението е най-добрата защита, предстоят интересни времена

"Тръмп вече попита Зеленски за способността на Украйна да атакува Москва. Сега той на практика заплашва Путин, че ще даде на Украйна ракети, които да й позволят "да играе в нападение", тоест да нанася удари дълбоко в Русия", пише Ейдман.

И тъй Ейдман смята, че дори и при тази заплаха Путин едва ли ще отстъпи, си задава въпроса: "А ще отстъпи ли Тръмп?"