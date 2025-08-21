Войната в Украйна:

От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

21 август 2025, 22:06 часа 439 прочитания 0 коментара
От любовта до омразата има една крачка: Заплаши ли Тръмп Путин като отхвърлен любовник?

Какво значеше един от последните към момента постове на американския президент Доналд Тръмп, публикуван преди четири часа в социалната му платформа Truth Social и видимо адресиран до Путин? Пост, в който Тръмп съвсем ясно говори за атаки срещу страната агресор, за да се спечели войната. Че отгоре на всичко след този пост Тръмп публикува и снимка, на която сочи с пръст към гърдите на руския лидер Владимир Путин?

Според известния руски социолог Игор Ейдман с този пост Тръмп недвусмислено заплаши Путин. А защо се стигна до това? Защото по-рано днес външният министър на Путин Сергей Лавров просто отряза Тръмп с неговото предложение за организиране на среща между Путин и Зеленски. И то при положение, че Тръмп изглеждаше доста убеден, че е успял да договори такава среща, при това се спрягаше и времето, когато тя трябваше да се състои - след 2 седмици. И сега се оказва, че Путин няма намерение да се среща със Зеленски преди да бъде изпълнено едно условие, което той добре знае, че е нереално да бъде осъществено поради обективни причини. Припомнете си изказването на Лавров от днес: Русия почна да протака: Преди среща Путин-Зеленски имало да се решават още неща

Когато един нарцисист бъде отхвърлен...

Тръмп май започва да подозира, че Путин го разиграва, смята руският анализатор Ейдман. А как ще реагира на това натура като американския президент? Ето какво дословно пише Ейдман в профила си във Фейсбук:

"От любовта до омразата има само една крачка. Отхвърлените любовници често се обиждат. А ако един нарцисист бъде отхвърлен, той може да си отмъсти. Путин, чрез Лавров, на практика каза на Тръмп да върви по дяволите и че няма да се среща със Зеленски. В същото време руски ракети удариха завода на американската компания Flex-Ukraine (Ще му хареса ли на Тръмп? Руска ракета е поразила голям американски производител на електроника в Украйна). Тръмп, който устрои триумфален прием на Путин в Аляска и не получи нищо в замяна, изглежда смешно и жалко в тази ситуация."

Това, от което Путин истински се страхува

Така че, според Ейдман, Тръмп вече отправя заплаха към Путин и то с това, от което знае, че той истински се страхува - това не са санкциите, а удари във вътрешността на Русия с далекобойни оръжия.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Очевидно американският президент отново е започнал да подозира, че го водят за носа, ядосан е и се опитва да изнудва Путин. И знае от какво се страхува руският диктатор. Не от нови санкции, а от американски оръжия с голям обсег в ръцете на Украйна."

Припомнете си поста на Тръмп - Тръмп с намек към Украйна: Нападението е най-добрата защита, предстоят интересни времена

"Тръмп вече попита Зеленски за способността на Украйна да атакува Москва. Сега той на практика заплашва Путин, че ще даде на Украйна ракети, които да й позволят "да играе в нападение", тоест да нанася удари дълбоко в Русия", пише Ейдман.

И тъй Ейдман смята, че дори и при тази заплаха Путин едва ли ще отстъпи, си задава въпроса: "А ще отстъпи ли Тръмп?"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин среща Тръмп Путин война Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес