Ограничават маржовете в цените в големите вериги в Сърбия

Маржовете в най-големите търговски вериги в Сърбия ще бъдат ограничени до 20%, обяви вицепремиерът и министърът на финансите Синиша Мали, предаде РТС. По време на разговор с представители на търговските вериги в Сърбия Мали каза, че ограничението ще осигури по-ниски цени на продуктите за гражданите.

Наредба

Следващата седмица правителството ще гласува наредба, която да закрепи законово ограничението на маржовете до 20 процента, а до края на годината държавата планира да измени ключови закони, регулиращи търговията, с цел да се създаде дългосрочна и устойчива рамка за справедливи пазарни отношения, ценова стабилност и безопасност на потребителите.

Относно пакета от икономически мерки, които сръбският президент Александър Вучич ще представи в неделя, Мали добави, че освен цените на храните, пакетът ще включва и мерки, свързани с по-благоприятни кредити и по-ниски лихвени проценти, предаде БТА.

