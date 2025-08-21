Войната в Украйна:

Ограничават маржовете в цените в големите вериги в Сърбия

21 август 2025, 22:07 часа 365 прочитания 0 коментара
Ограничават маржовете в цените в големите вериги в Сърбия

Маржовете в най-големите търговски вериги в Сърбия ще бъдат ограничени до 20%, обяви вицепремиерът и министърът на финансите Синиша Мали, предаде РТС. По време на разговор с представители на търговските вериги в Сърбия Мали каза, че ограничението ще осигури по-ниски цени на продуктите за гражданите.

Държавният дълг на Сърбия е в най-голямата икономическа криза досега, но все още е под контрол

Наредба

Следващата седмица правителството ще гласува наредба, която да закрепи законово ограничението на маржовете до 20 процента, а до края на годината  държавата планира да измени ключови закони, регулиращи търговията, с цел да се създаде дългосрочна и устойчива рамка за справедливи пазарни отношения, ценова стабилност и безопасност на потребителите.

Още: Вместо блокада: Мирен протест в Нови Сад, искат свобода за арестуваните протестиращи

Относно пакета от икономически мерки, които сръбският президент Александър Вучич ще представи в неделя, Мали добави, че освен цените на храните, пакетът ще включва и мерки, свързани с по-благоприятни кредити и по-ниски лихвени проценти, предаде БТА.

Сърбия изглежда отива на гражданска война, в България темата все едно я няма

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Сърбия цени Синиша Мали
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес