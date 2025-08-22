След припомняне на победата президентът на Азербайджан: Трябва да сме готови за война във всеки един момент

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев направи емоционално изявление по време на връчването на ключове от апартаменти в жилищна сграда в Келбаджар - град в Нагорни Карабах, разположен на река Тертер, административен център на Келбаджарски район на Азербайджан, център на Шаумяновски район на непризнатата Нагорно-Карабахска република. Градът е разположен е на границата с Армения.

Готови за война

"В страната ни са доставени най-модерните безпилотни летателни апарати и нови артилерийски системи. Подписани са договори за закупуване на нови бойни самолети, а съществуващите са напълно модернизирани. Трябва да сме готови за война във всеки един момент, защото ходът на събитията в света е такъв, че е невъзможно да се предвиди какво ще се случи утре. Гарант за нашата сигурност сме ние самите, държавата, народът и нашите въоръжени сили. Затова, ако на някого в болната глава му хрумне да извърши някаква провокация срещу Азербайджан, мисля, че отново ще съжалява. И отсега нататък ще живеем като нация-победител и победоносна държава.", каза Алиев.

"... световната общност, международната общественост напълно приеха нашата Победа и новите реалности, което само по себе си е историческо събитие. Защото не е тайна, че големите сили, които подкрепяха Армения както по време на окупацията, така и по време на войната, винаги са създавали и биха могли да ни създадат големи проблеми. Нашата сила, единството на нашия народ с правителството, нашата военна Победа, обществените настроения, духът на патриотизъм - всички тези фактори показаха на целия свят, че с нас трябва да се съобразяват, а тези, които не се съобразяват с нас, в крайна сметка съжаляват. Това показа арменско-азербайджанската война, Отечествената война, следвоенният период и това се вижда от днешните реалности", разпали се още азербайджанският президент.

Атака срещу Армения

"Нашата работа е да създаваме. Те разрушиха всичките ни градове и села. В град Келбаджар не остана нито една сграда. В нито едно село на Келбаджар не остана нито една сграда. Това беше варварство. Беше нечовешко деяние и не беше извършено от един или десет души, правеше се масово. Те трябва да се справят с тези проблеми. В какво общество живее Армения? Общество, което превърна грабежа в основен източник на доходи по време на окупацията. Това е болно общество и го казвам открито. Не искам да обидя никого... Тоест, трябва да знаем кой е пред нас, кои са нашите съседи. Никога не трябва да забравяме миналото си и трябва да бъдем бдителни.

"Сигурен съм, че всичко това винаги ще ни позволява да имаме превъзходство. Днес отново казвам това, заявяваме като победоносна нация: няма да забравим това зло, това варварство. Но не възнамеряваме да воюваме с никого в бъдеще. Ако някаква опасност ни заплашва, тогава всички ще видят отново нашата желязна ръка. Нашата среща днес, заобиколени от тези красиви сгради, също има голямо символично значение. Те разрушиха тези места, а ние ги възстановихме. Още веднъж ви поздравявам с това събитие. Живейте в мир. Пожелавам ви здраве и щастие. Благодаря ви.", каза още Алиев.

