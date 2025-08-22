Войната в Украйна:

След припомняне на победата президентът на Азербайджан: Трябва да сме готови за война във всеки един момент

22 август 2025, 00:45 часа 573 прочитания 0 коментара
След припомняне на победата президентът на Азербайджан: Трябва да сме готови за война във всеки един момент

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев направи емоционално изявление по време на връчването на ключове от апартаменти в жилищна сграда в Келбаджар  - град в Нагорни Карабах, разположен на река Тертер, административен център на Келбаджарски район на Азербайджан, център на Шаумяновски район на непризнатата Нагорно-Карабахска република. Градът е разположен е на границата с Армения.

Армения предложи на Азербайджан мирно споразумение с 16 точки, Баку отказа

Готови за война

"В страната ни са доставени най-модерните безпилотни летателни апарати и нови артилерийски системи. Подписани са договори за закупуване на нови бойни самолети, а съществуващите са напълно модернизирани. Трябва да сме готови за война във всеки един момент, защото ходът на събитията в света е такъв, че е невъзможно да се предвиди какво ще се случи утре. Гарант за нашата сигурност сме ние самите, държавата, народът и нашите въоръжени сили. Затова, ако на някого в болната глава му хрумне да извърши някаква провокация срещу Азербайджан, мисля, че отново ще съжалява. И отсега нататък ще живеем като нация-победител и победоносна държава.", каза Алиев. 

Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия

Снимка: Getty images

"... световната общност, международната общественост напълно приеха нашата Победа и новите реалности, което само по себе си е историческо събитие. Защото не е тайна, че големите сили, които подкрепяха Армения както по време на окупацията, така и по време на войната, винаги са създавали и биха могли да ни създадат големи проблеми. Нашата сила, единството на нашия народ с правителството, нашата военна Победа, обществените настроения, духът на патриотизъм - всички тези фактори показаха на целия свят, че с нас трябва да се съобразяват, а тези, които не се съобразяват с нас, в крайна сметка съжаляват. Това показа арменско-азербайджанската война, Отечествената война, следвоенният период и това се вижда от днешните реалности", разпали се още азербайджанският президент. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На една ръка разстояние: Пашинян за мира между Армения и Азербайджан

Атака срещу Армения

"Нашата работа е да създаваме. Те разрушиха всичките ни градове и села. В град Келбаджар не остана нито една сграда. В нито едно село на Келбаджар не остана нито една сграда. Това беше варварство. Беше нечовешко деяние и не беше извършено от един или десет души, правеше се масово. Те трябва да се справят с тези проблеми. В какво общество живее Армения? Общество, което превърна грабежа в основен източник на доходи по време на окупацията. Това е болно общество и го казвам открито. Не искам да обидя никого... Тоест, трябва да знаем кой е пред нас, кои са нашите съседи. Никога не трябва да забравяме миналото си и трябва да бъдем бдителни.

На първо четене: Арменският парламент одобри начало на евроинтеграцията, Русия отговори

"Сигурен съм, че всичко това винаги ще ни позволява да имаме превъзходство. Днес отново казвам това, заявяваме като победоносна нация: няма да забравим това зло, това варварство. Но не възнамеряваме да воюваме с никого в бъдеще. Ако някаква опасност ни заплашва, тогава всички ще видят отново нашата желязна ръка. Нашата среща днес, заобиколени от тези красиви сгради, също има голямо символично значение. Те разрушиха тези места, а ние ги възстановихме. Още веднъж ви поздравявам с това събитие. Живейте в мир. Пожелавам ви здраве и щастие. Благодаря ви.", каза още Алиев. 

Тръмп: Армения и Азербайджан воюваха 35 години, но сега са приятели, заслугата е на Уиткоф (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Армения Нагорни Карабах Азербайджан Илхам Алиев
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес