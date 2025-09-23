Войната в Украйна:

В навечерието на местния вот: Македонският вътрешен министър вижда хибридни заплахи

23 септември 2025, 15:17 часа 200 прочитания 0 коментара
В навечерието на местния вот: Македонският вътрешен министър вижда хибридни заплахи

Министърът на вътрешните работи Панце Тошковски предупреди, че през последните няколко месеца Северна Македония е била изложена на хибридни атаки, които заплашват жизненоважни точки на страната. Според него Министерството на вътрешните работи вече предприема мерки, но засега не може да сподели конкретна информация с обществеността, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Информацията идва в навечерието на македонските местни избори, чиято предизболрна кампания в югозападната ни съседка вече започна. 

Има ли връзка с пожарите?

На въпроса дали има нови следи или заподозрени, свързани с така наречените центрове на властта, за които се говори, че стоят зад скорошните пожари, министърът отговори кратко: „Да, имаме“, но не разкри никакви допълнителни подробности.

Тошковски беше категоричен, че не може да разкрие повече информация в момента, обяснявайки, че това може да застраши разследването. Той направи изявлението след края на 16-ата международна научна конференция „Системната корупция - най-голямата заплаха за сигурността: Сигурностно-стратегически подходи за решаване на сложни предизвикателства“, организирана от Факултета по сигурност в Скопие.

Очаква демократични избори

„Оценявам, че ще имаме поредни демократични избори в Македония“, заяви днес министърът на вътрешните работи Панце Тошковски в отговор на журналистически въпрос относно очакваната ситуация със сигурността в страната преди предстоящите местни избори. ОЩЕ: Драма с опозиционната партия на албанците преди местните избори в Северна Македония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
македонски избори Република Северна Македония
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес