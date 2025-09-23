В навечерието на местния вот: Македонският вътрешен министър вижда хибридни заплахи

Министърът на вътрешните работи Панце Тошковски предупреди, че през последните няколко месеца Северна Македония е била изложена на хибридни атаки, които заплашват жизненоважни точки на страната. Според него Министерството на вътрешните работи вече предприема мерки, но засега не може да сподели конкретна информация с обществеността, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Информацията идва в навечерието на македонските местни избори, чиято предизболрна кампания в югозападната ни съседка вече започна.

Има ли връзка с пожарите?

На въпроса дали има нови следи или заподозрени, свързани с така наречените центрове на властта, за които се говори, че стоят зад скорошните пожари, министърът отговори кратко: „Да, имаме“, но не разкри никакви допълнителни подробности.

Тошковски беше категоричен, че не може да разкрие повече информация в момента, обяснявайки, че това може да застраши разследването. Той направи изявлението след края на 16-ата международна научна конференция „Системната корупция - най-голямата заплаха за сигурността: Сигурностно-стратегически подходи за решаване на сложни предизвикателства“, организирана от Факултета по сигурност в Скопие.

Очаква демократични избори

„Оценявам, че ще имаме поредни демократични избори в Македония“, заяви днес министърът на вътрешните работи Панце Тошковски в отговор на журналистически въпрос относно очакваната ситуация със сигурността в страната преди предстоящите местни избори. ОЩЕ: Драма с опозиционната партия на албанците преди местните избори в Северна Македония