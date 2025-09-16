Драма с опозиционната партия на албанците преди местните избори в Северна Македония

Истинска драма се е заформила с опозиционната партия на албанците ДСИ, или DUI в Северна Македония в навечерието на местните избори в югозападната ни съседка. Вицепрезидентът на ДСИ Арбер Адеми обвини лидера на ВМРО- ДПМНЕ, че иска да заличи партията на албанците от политическата сцена. „С това Мицкоски потвърди достоверността на всичко, което ДСИ говори от месеци. Мицкоски иска да бъде този, който решава за и от името на албанците“, коментира Адеми на пресконференция, предаде „Макфакс“.

"Мицкоски е пешка в ръцете на сръбския свят"

Според него Мицкоски е пешка в ръцете на сръбския свят, а идеята му е да предотврати обединението и силното представителство на албанците. Само по този начин, добавя Адеми, той и неговите покровители от север ще могат да продължат да унижават албанския народ и да имат на власт унизени и слаби албански политици като „Вреди", които мълчат само за да запазят местата си. „Мицкоски не иска да спечели избори, а да заличи цяла политическа идея за равенство, цял един народ от обществения и политически живот на Северна Македония, смята още Адеми.

Албанските партии в македонския парламент

Адеми има предвид коалицията „Вреди“, VLEN която е създадена от албански партии. В парламента на Северна Македония има всъщност две албански партии – едната коалицията „Вреди“, която участва в управлението на страната, а другата е ДСИ, която е втора политическа сила и всъщност най-голямата опозиционна партия в югозападната ни съседка.

Местният вот при съседите

Местните избори в Северна Македония са насрочени за 19 октомври 2025 година, а балотажът за изборите за избора на кметове е на 2 ноември.