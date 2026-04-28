Вече втори ден: Силен априлски сняг в Москва, има загинали (ВИДЕО)

Три жертви, сред които и дете, взе снежната буря в руската столица Москва, която връхлетя града и околностите в разгара на пролетта през април, съобщават руските медии.

Обилните априлски снеговалежи продължават втори ден в Московска област, пише информационният телеграм канал Астра. Само за един ден регионът е получил приблизително 110% от месечните валежи.

Според Министерството на извънредните ситуации, над 2000 дървета са били повалени и над 1000 автомобила са били повредени в Москва, Московска област и Самарска област.

Повече от 70 000 души остават без ток. Тридесет и шест души, включително пет деца, са ранени в тези региони. Трима от ранените, включително едно дете, са починали.

Метеоролозите от вчера прогнозират, че зимното време ще се задържи още 48 часа. Кметът на Москва Сергей Собянин предупреди жителите да очакват мокър сняг и пориви на вятъра до 23 м/сек.

Има много отменени полети от московските летища, като най.засегнато е Внуково.

