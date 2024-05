Великден в Украйна: Руснаците удариха центъра на Харков с авиобомба (ВИДЕО)

Още: Най-важната цел в плана на Русия за Харков и Суми: Украински о.з. полковник коментира

„Окупаторите нанесоха удар по района на квартал Шевченков в Харков. По предварителна информация има пострадали и щети по гражданската инфраструктура. Съответните служби продължават да извършват проверка", пише началникът на областната военна администрация Олег Синегубов в Телеграм.

Снимка: Телеграм, ASTRA

На свой ред, кметът на Харков Игор Терехов отбелязва, че ударът е нанесен в централната част на града - в жилищен район. Първоначално Терехов съобщи за двама ранени, но след няколко минути отбеляза, че броят на пострадалите се увеличава и към момента са петима.

Синегубов съобщава, че по предварителна информация руските сили са нанесли удар с авиобомба КАБ. „Лекарите оказват помощ на петима пострадали, които са били ранени от стъклени фрагменти“, казва той.

Вчера, 4 май, руските сили многократно атакуваха Харков. В резултат на един от ударите избухна силен пожар в производствено предприятие в индустриалния район на града. Имаше ранени.

Руските окупатори удариха и села в Харковска област. Полицията съобщи, че има жертви. По-късно Синегубов съобщи, че в гражданско предприятие е избухнал мащабен пожар. Съобщаваше се за шестима ранени.

След 21:00 ч. снощи кметът Терехов съобщи за още една експлозия в града. След полунощ Харков е бил атакуван от ирански дронове "Шахед". Имало е удар в частния сектор на квартал Основянски. Запалили са се три частни къщи, гаражи с автомобили и стопански постройки. Отново имаше пострадали.

Междувременно украинците празнуват Великден. В социалните мрежи се разпространява видео от Харков на празнично барбекю в близост до място, където е избухнала експлозия. А в Киевска област има километрични опашки към църквите.

Easter in Ukraine. Two videos go viral on the Internet: in Kharkiv, festive barbecues near an explosion, and in the Kyiv region, kilometre-long lines to churches



