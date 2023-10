ВИДЕО: Германци готвят украинци за форсиране на Днепър с амфибията М3

Украинските военни казват във видеото, че това оборудване най-вероятно ще се използва за прекарване на тежка техника през река Днепър. Още: Нова порция жестоки руски загуби при Авдеевка, боевете при Днепър не спират (ВИДЕО)

Амфибията M3 е самоходна амфибийна мостова машина и превозно средство, което се използва за прехвърляне на танкове и други превозни средства през водни препятствия.

Снимка: Getty Images

„Тренираме украинските военни на амфибията М3. Докато украинските войници са тук, ги учим как да използват машината на суша и във вода, така че накрая да умеят да прекосяват широки реки, особено с тежка военна техника“, казват германските инструктори.

„Мотивацията вътре в групата е много висока, така че със сигурност ще постигнем целта на тренировките“, казват още те.

На кадрите е заснет и украински войник, който благодари на германските и британските инструктори, които са „чудесни учители“. „Научиха ни на всичко, на което могат“, добавя той.

„Тези превозни средства имат уникални способности. Могат да се използват по двойки като фериботи, могат и да правят мостове с висок капацитет за преминаване. Към момента основната ни задача е да прекосим Днепър и да придвижим тежко военно оборудване и превозни средства през реката. С тяхна помощ Украйна ще спечели. Слава на Украйна!“, завършва войникът.

