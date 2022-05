Зверства: Руски войници минират пианото на 10-годишно дете (СНИМКИ)

Местните жители тепърва обаче започват да осъзнават пълния размер на сполетялата ги трагедия, пише The Claquers. Татяна Монко, жителка на Буча, след като най-после се прибира вкъщи, заварва в дома си не само пълен погром, но и „музикална изненада“, която руските войници са се погрижили да оставят в пианото на дъщеря й.

Преди войната дъщерята на Татяна, десетгодишната Даринка Монко, свири на пиано и акордеон, участва в регионални турнири по шах, играе епизодични роли в сериали.

Награди от многобройните конкурси, в които момичето е участвало, семейството държи на капака на пианото в жилището си. И по ирония на съдбата именно те спасяват живота им.

Когато започва войната, родителите заедно с Даринка и по-малкия й брат заминават за централна Украйна. Къщата им в Буча е била използвана от руските войници за щаб квартира. Домът остава след тях напълно разграбен и унищожен. Руските окупатори са обърнали специално внимание на някои от вещите - съдрали са традиционните украински бродирани ризи, откраднали са акордеона и са минирали пианото.

Бащата на Даринка първи се прибира в къщата и два пъти води сапьори на оглед. Те не откриват нищо подозрително.

"Когато пристигнах на 7 май, машинално се приближих до пианото", разказва майката. "Аз самата не свиря, но докоснах белите клавиши отляво надясно, стигнах до средата, а те не се натискат. Казвам на мъжа си - има нещо там. Имахме подозрения за мини и преди това, защото мъжът ми беше забелязал, че наградите върху капака са поставени неправилно", разказва тя.

Сапьорите изваждат изпод клавишите граната ВОГ-25П. Впрочем украинските власти постоянно предупреждават завръщащите се по домовете си хора да бъдат много внимателни, защото руските войници са оставяли мини на всевъзможни места - в домовете, в автомобили, близо до трупове.

A family came back to #Bucha. A little girl wanted to play her piano, but her mother noticed that the prizes on top of the piano had been moved around. She opened the lid and found a bomb inside. A farewell “gift” from the russians.



(Translated from Mariana Hlieva’s post FB) pic.twitter.com/68VfWzYAjR