ВИДЕО: Руска ракета удари Днипро, най-малко 14 души са ранени

Пострадалите са настанени в болница, сред тях има и 15-годишно момиче.

Според украинския министър-председател Денис Шмигал руските войски са ударили сградата на Пивденския машиностроителен завод - най-големия украински производител на авиационна техника.

По-рано на 17 ноември Кирило Тимошенко, който е заместник-ръководител на офиса на президента Володимир Зеленски, заяви, че руските сили са нанесли удари по два инфраструктурни обекта в Днипро.

На кадри от мястото на събитието, разпространени в социалните мрежи, се вижда и чува експлозията, а след това и огромният огнен облак.

Video of an attack this morning in Dnipro where 14 ppl were reportedly injured. Russia conducted another mass strike today. @AndriyYermak says it’s (again) aimed at Ukraine’s energy infrastructure. Energy supply was already critical after Russia launched 100 missiles on Tuesday pic.twitter.com/E21ustnqwa